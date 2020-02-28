10 фильмов, которые можно посмотреть с девушкой

К большому сожалению без ума влюбленных пар, обычно большая половина их вечера проходит не за просмотром фильма, а за его выбором. Согласитесь, когда вкусы парней и девушек на фильмы совпадают – это едва ли не самый больший успех в отношениях, ведь любить одинаковые фильмы, равняется меньше тем для споров.

Впрочем, среди всех влюбленных, процент таких пар не такой высокий, как хотелось бы. Иногда кому-то приходится уступать в пользу выбора партнера (читать, дремать во время просмотра фильма) или же не ходить в кино вообще. Поэтому редакция LifeStyle 24 решила развеять миф, что девушкам – мелодрамы, а мужчинам – боевики.

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Предлагаем вам список из 10 фильмов, которые можно посмотреть парой. Вам здесь точно понравится. И, чтобы потом не говорили, что мы не предупреждали.

10 фильмов для вечернего просмотра с девушкой

"Паразиты" (Parasite) (2019)

Эта закрученная оскароносная драма точно не оставит никого равнодушным! Если вы хотите, чтобы ваш вечер пролетел, как молния, рекомендуем к просмотру.

Жанр: драма, комедия

Режиссер: Пон Джун-хо

Рейтинг IMDb: 8,6

Сюжет: Парня по имени Ки Ву постигла не лучшая судьба. Он родился и вырос в бедной семье, стабильный заработок которой приносил только сбор картонник коробок для пиццы. Однажды его друг рассказывает ему о вакансии, что появилась в доме его знакомых. Зажиточная семья ищет репетитора для самой старшей дочери. За Ки Ву остается лишь подделать документы и сделать из себя профессионала в этой области. Ему успешно удается "прокрутить" это дело и втереться в доверие богачей. Однако останавливаться на достигнутом юный Ки Ву не собирается.

Паразиты: трейлер на украинском онлайн

"Ford против Ferrari" (Ford v. Ferrari) (2019)

Этот фильм снят на реальных событиях, а это уже свидетельствует о том, что он заслуживает вашего внимания. Картина покажет, что такое настойчивость, мотивация, настоящая поддержка семьи и путь к нелегкой победе.

Жанр: экшн, биография, драма

Режиссер: Джеймс Мэнголд

Рейтинг IMDb: 8,2

Сюжет: События разворачиваются в 1966 году. Руководителю Ford Motor Company Генри Форду II надоело быть лучшим, но после Феррари. Поэтому бизнесмен ставит четкую цель перед своими коллегами и работниками завода – разработать принципиально новый автомобиль, который сможет опередить заклятого соперника на гонках Ле-Мана. К слову, Феррари побеждал там шесть раз подряд. Поэтому воплотить эту идею в жизнь за максимально короткий срок для автогонщика Кена Майлза кажется нереальной задачей. Однако его мудрый друг и инженер Кэррол Шэлби убеждает его взяться за это дело. Вместе им придется пройти горький период ради сладкой победы на 24-часовых гонках Ле-Мана, которые являются целью всей их жизни.

Ford против Ferrari: трейлер на украинском онлайн

"Аквамен" (Aquaman) (2018)

К вашему вниманию супергеройский фильм, снятый по мотивам комиксов DC, который просто взорвал мировой прокат.

Жанр: экшн, фантастика, приключения, фэнтези

Режиссер: Джеймс Ван

Рейтинг IMDb: 7,0

Сюжет: Артур – сын обычного мужчины и царицы подводного мира. Еще с детства он замечал, что непохож на других людей и чувствовал, что наделен особым даром. Как оказалось, он унаследовал от матери фантастическую силу, с которой, повзрослев, собирается воевать за Атлантиду. Артур взял прозвище Аквамен и осмелился бросить вызов своему брату, Орму. На глубинах океана его ждет главная битва, благодаря которой он должен соединить два мира.

Аквамен: трейлер на украинском онлайн

"8 подруг Оушена "(Ocean's Eight) (2018)

Если фильм "Одиннадцать друзей Оушена" оставил у вас приятное послевкусие, предлагаем посмотреть его продолжение. Девушки зададут жару не хуже, чем мужчины.

Жанр: комедия, криминальный, боевик

Режиссер: Гэри Росс

Рейтинг IMDb: 6,2

Сюжет: Дебби Оушен – такая же задорная, как и ее брат Дэнни. Освободившись из тюрьмы, смелая девушка собирает свою команду, с которой планирует осуществить феерическое преступление. Ее цель – похитить самое дорогое ожерелье в мире с шеи самой Дафны Крюгер. За дело берутся профессионалы своего дела, которые являются лучшими подругами Дебби.

8 подруг Оушена: трейлер на украинском онлайн

"Tomb Raider: Лара Крофт" (Tomb Raider) (2018)

Нет, это не фильм с Анджелиной Джоли. Но, поверьте, его сюжет не оставит вас равнодушным! О жизни юной Лары Крофт – в этой картине.

Жанр: приключенческий боевик

Режиссер: Роар Утхауг

Рейтинг IMDb: 6,3

Сюжет: Лара Крофт – дочь авантюриста, который исчез, когда та достигла подросткового возраста. Она прожигает свою жизнь, не имея конкретной цели. Ее работа – курьерская доставка, заработной платы за которую хватает на арендную плату за жилье и курсы в колледже. Однако Лару не покидает мысль, что отец не мог оставить ее просто так, без всякой заботы о ее будущем. Она пытается вспомнить все, что могло бы касаться ее папы. В памяти девушки всплывает его фраза: "Нельзя стоять на одном месте и нужно всегда двигаться вперед, даже если меня не будет рядом". После упомянутого Лара решает раскрыть тайну неожиданного исчезновения отца.

Tomb Raider: Лара Крофт: трейлер на украинском онлайн

"Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody) (2018)

Если вы родились в 70-х-80х – вы точно фанатели от Queen во времена их расцвета, если нет – предлагаем посмотреть замечательную экранизацию их пути к успеху. Даже, если вы не были фанатом этой группы, после просмотра "Богемской рапсодии" все их композиции будут на повторе в ваших наушниках не один месяц. Обещаем.

Жанр: биография, драма, музыкальный

Режиссер: Брайан Сингер

Рейтинг IMDb: 8,0

Сюжет: События разворачиваются вокруг юного Фредди Меркьюри, который находит "своих" людей и создает с ними группу Queen, что сегодня считается культовой. Зрители смогут увидеть невероятное сходство актеров с реальными участниками группы, фантастическую актерскую игру и линейный сюжет, благодаря которому вы увидите, как группа Queen шла к успеху. "Богемская рапсодия" – это о команде, которая бросила вызов обществу и создала музыку, что стала известной и любимой во всем мире.

Богемская рапсодия: трейлер на украинском онлайн

"Почему он?" (Why Him?) (2016)

Вы точно от души посмеетесь над типичными ситуациями из разряда "родители-дети" в фильме "Почему он?".

Режиссер: Джон Гамбург

Рейтинг IMDb: 6,2

Сюжет: Стефани – дочь строгих и консервативных родителей, которые на протяжении всей жизни не позволяли ей узнавать те вещи, которые не принадлежали ей по возрасту. Поэтому, когда их маленькая девочка выросла и переехала жить к своему возлюбленному, как настоящие родители, Нед Флеминг и его жена Барб, были несколько насторожены. А приехав со своим младшим сыном в гости к дочери и ее избраннику, отец окончательно убедился, что Лаирд Мехью – богатый и знаменитый зять – не та кандидатура, которую он хотел видеть возле своей дочери. Между двумя любимыми мужчинами Стефани начинается холодная война. Девушка постарается убедить отца, что счастлива, и загладить между ними этот конфликт. Однако удастся ли ей это…

Почему он?: трейлер на украинском онлайн

"Очень плохие мамочки" (Bad Moms) (2016)

Замечательная комедия об уставшей семьянинке, которая хочет доказать всем женщина на планете, что лучше не быть идеальной, но быть наполненной и счастливой.

Жанр: комедия

Режиссер: Джон Лукас, Скотт Мур

Рейтинг IMDb: 6,2

Сюжет: Эмми – счастливая жена и любящая мать двоих детей, которая наслаждается насыщенной жизнью со своей семьей. Однако уже позже ее упорядоченная жизнь пойдет кувырком из-за дочери и сына, которые, в силу своего возраста, начинают проявлять характеры. Однако больше всего проблем Эмми обеспечит именно ее муж. Со временем озабоченная женщина понимает, что зависима от заботы за семьей, от мнения общественности, а также от навязчивого суждения, что она должна быть идеальной мамой и женой. Как-то нервы Эмми сдают и во время собрания в школе она заявляет, что такая жизнь ей надоела. Она уверяет, что каждая женщина заслуживает отдыха и жизни вне семьи, а не только в ее эпицентре. После такой речи у нее появляются двое единомышленников и один враг – председатель школьного совета. Трем новоиспеченным подружкам придется принять участие во многих приключениях, которые в очередной раз перевернут их взгляды на жизнь.

Очень плохие мамочки: трейлер на украинском онлайн

"Пассажиры" (Passengers) (2016)

Учитывая стремительное развитие технологий, вполне возможно, что вскоре человечество сможет так, как в фильме "Пассажиры". А пока предлагаем посмотреть увлекательную историю, от которой будет сложно отвести взгляд.

Жанр: научно-фантастический, приключения

Режиссер: Мортен Тильдум

Рейтинг IMDb: 7,0

Сюжет: События разворачиваются на просторах бескрайнего космоса на космическом корабле "Авалон". На борту судна около пяти тысяч людей, которые отважились покинуть Землю и поверить в то, что смогут создать новую жизнь на другой, далекой планете. По плану, все пассажиры "Авалона" спят глубоким сном, который должен длиться более 120 лет. Ведь именно столько времени космическое судно будет в пути. Однако из-за неожиданных препятствий на его пути, два человека выходят из режима "сон" на 90 лет раньше. Джим и Аврора не смогут снова уснуть, а перспектива провести остаток времени только вдвоем, изрядно сближает молодых людей. Впрочем, на такой романтической ноте происходит серьезная авария, последствия которой могут уничтожить "Авалон". Жизни пяти тысяч людей оказываются в руках Джима и Авроры.

Пассажиры: трейлер на украинском онлайн

"Эдди "Орёл" (Eddie the Eagle) (2015)

Этот фильм смотивирует вас к действиям, о которых, возможно, вы давно думаете, но никак не решаетесь! Все возможно, если захотеть – это про "Эдди "Орёл".

Жанр: биография, драма, спорт, комедия

Режиссер: Декстер Флетчер

Рейтинг IMDb: 7,4

Сюжет: События разворачиваются вокруг трамплиниста Эдди Эдвардса, которого считали самым большим неудачником в истории британского спорта. Однако Эдди с детства обожал зиму и снег, поэтому выбрал для себя лыжный трамплин и мечтал стать участником Олимпийских игр. Парень самостоятельно пытался отточить свое мастерство, настойчиво выбираясь на горы и спускаясь с новыми силами. Однако в какой-то момент он понял, что без профессионала ему не обойтись. Помочь Эдди согласился бывший ветеран прыжков. Он рассказал ему немало секретов, к осознанию которых пришел сам. С его помощью Эдди удалось попасть на Олимпийские игры. Однако, удастся ли настойчивому парню взять призовое место и вернуться с победой – смотрите в фильме "Эдди "Орёл".

Эдди Орёл: трейлер на украинском онлайн