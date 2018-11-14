Какой концерт вы бы с удовольствием посетили? Опрос

35 Читати новину українською
Какой концерт вы бы хотели посетить? Опрос
Какой концерт вы бы хотели посетить? Опрос / www.emerce.nl

Ежегодно десятки знаменитых артистов приезжают в Украину с громкими концертами. После Энрике Иглесиаса в Киеве выступит легендарный британец Стинг. Журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться: чье выступление вы бы хотели посетить в Украине?

Светские события в Киеве становятся все более разнообразными. Организаторы шоу все чаще приглашают в столицу вокалистов, известных во всем мире. Imagine Dragons, Энрике Иглесиас, Gorillaz, Massive Attack, Калео, Depeche Mode – это далеко не полный список тех, чье выступление прогремело в Украине.

Читайте также: Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение

Сегодня же, 14 ноября, в "Дворце спорта" выступит легендарный Стинг. Журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться, на выступление которого исполнителя вы хотели бы пойти.

 
Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Опрос 24
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ольге Куриленко – 38: топ-5 фильмов с голливудской актрисой украинского происхождения
сегодня 13:16 Ольге Куриленко – 38: топ-5 фильмов с голливудской актрисой украинского происхождения
224
Дочь Стэна Ли раскрыла имя нового супергероя, которого создатель комиксов придумал перед смертью
сегодня 12:56 Дочь Стэна Ли раскрыла имя нового супергероя, которого создатель комиксов придумал перед смертью
172
Игра престолов: известна дата премьеры 8 сезона
сегодня 10:00 Игра престолов: известна дата премьеры 8 сезона
191
Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
13 ноября 20:18 Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
741
Топ-5 малоизвестных фактов из жизни актрисы Вупи Голдберг
13 ноября 13:15 Топ-5 малоизвестных фактов из жизни актрисы Вупи Голдберг
278
Умер Стэн Ли: биография культового создателя комиксов Marvel
13 ноября 00:01 Умер Стэн Ли: биография культового создателя комиксов Marvel
1701
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук