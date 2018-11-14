Какой концерт вы бы с удовольствием посетили? Опрос

Ежегодно десятки знаменитых артистов приезжают в Украину с громкими концертами. После Энрике Иглесиаса в Киеве выступит легендарный британец Стинг. Журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться: чье выступление вы бы хотели посетить в Украине?

Светские события в Киеве становятся все более разнообразными. Организаторы шоу все чаще приглашают в столицу вокалистов, известных во всем мире. Imagine Dragons, Энрике Иглесиас, Gorillaz, Massive Attack, Калео, Depeche Mode – это далеко не полный список тех, чье выступление прогремело в Украине.

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Сегодня же, 14 ноября, в "Дворце спорта" выступит легендарный Стинг. Журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться, на выступление которого исполнителя вы хотели бы пойти.