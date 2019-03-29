Какой купальник станет трендом лета-2019: соблазнительная фотоподборка

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Какой купальник станет трендом лета-2019
Какой купальник станет трендом лета-2019 / Фото Jernej Graj на Unsplash

Модные стилисты уже пророчат большую популярность среди купальников V-образным раздельным бикини. Знаменитые актрисы, модели и артистки уже не первый месяц хвастаются такими купальниками на пляжах и уверенно диктуют тренд, который завоюет весь модный рынок этого лета.

Данная модель купальника является особенно откровенной и ее могут одеть только настоящие смелые женщины. V-образные трусики прекрасно подчеркивают формы ягодиц и ног, а удачный бюстгальтер только отлично завершит ваш пляжный образ.

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К модным экспериментам с цветами и фактурами уже прибегали такие звезды, как Ким Кардашян, Эльза Госк, Кендалл Дженнер, Белла Хадид и другие знаменитости.

Трендовий купальник 2019
Трендовый купальник на Ким Кардашян (справа) / Instagram / @kimkardashian

Трендовий купальник 2019
Белла Хадид / Instagram / @bellahadid

Трендовий купальник 2019
Кендалл Дженнер / Instagram / @kendalljenner

Трендовий купальник 2019
Эльза Госк / Instagram / @hoskelsa 

Трендовий купальник 2019
Кэндис Свейнпол / Instagram / @angelcandices

Трендовий купальник 2019
Жозефин Скривер / Instagram / @josephineskriver

Трендовий купальник 2019
Жасмин Тукс / Instagram / @jastookes

Модные эксперты из издания Who What Wear рекомендуют этим летом выбирать как однотонные V-образные бикини, так и яркие варианты. Не менее популярными будут купальники с анималистическими и цветочными принтами.

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода
Источник: LifeStyle 24
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