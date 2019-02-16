Какой наряд Джамала засветила на втором полуфинале Нацотбора Евровидения-2019: яркие фото

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Джамала на Нацотборе Евровидения-2019
Джамала на Нацотборе Евровидения-2019 / mediananny.com

В субботу, 16 февраля, в Украине отгремел второй полуфинал Национального отбора Евровидения-2019. Популярная певица Джамала, которая является звездной судьей шоу, в очередной раз поразила поклонников ярким образом.

Восемь талантливых вокалистов вышли на сцену Национального отбора, чтобы побороться за возможность представлять страну на международном конкурсе. Так, Braii, Freedom jazz, KAZKA, LAUD, Ivan NAVI, ANNA MARIA, КiRA MAZUR и KHAYAT представили свои музыкальные новинки.

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Не менее эффектным было появление на втором полуфинале певицы Джамалы. Артистка и звездная судья вышла к зрителям в черно-белом платье. Платье по фигуре стильно подчеркнуло стройные формы звезды. К платью Джамала подобрала обувь на каблуках.

Джамала на Нацвідборі Євробачення-2019
Джамала на Нацотборе Евровидения-2019 / Скриншот

Співачка Джамала
Певица Джамала / Скриншот 

Ефектна сукня ДжамалиЭффектное платье Джамалы / Скриншот

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Теги: LifeStyle Евровидение 2019 Музыка
Источник: 24 Канал
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