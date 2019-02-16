Какой наряд Джамала засветила на втором полуфинале Нацотбора Евровидения-2019: яркие фото

В субботу, 16 февраля, в Украине отгремел второй полуфинал Национального отбора Евровидения-2019. Популярная певица Джамала, которая является звездной судьей шоу, в очередной раз поразила поклонников ярким образом.

Восемь талантливых вокалистов вышли на сцену Национального отбора, чтобы побороться за возможность представлять страну на международном конкурсе. Так, Braii, Freedom jazz, KAZKA, LAUD, Ivan NAVI, ANNA MARIA, КiRA MAZUR и KHAYAT представили свои музыкальные новинки.

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Не менее эффектным было появление на втором полуфинале певицы Джамалы. Артистка и звездная судья вышла к зрителям в черно-белом платье. Платье по фигуре стильно подчеркнуло стройные формы звезды. К платью Джамала подобрала обувь на каблуках.



Джамала на Нацотборе Евровидения-2019 / Скриншот



Певица Джамала / Скриншот