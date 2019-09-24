Какой наряд выбрала Елена Зеленская для визита в США: фото первой леди

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Елена и Владимир Зеленский
Елена и Владимир Зеленский / Facebook / Офис Президента Украины / @president.gov.ua

Статус жены президента и первой леди Украины не позволяет Елене Зеленский долго находиться на одном месте. Поскольку накануне, 23 сентября, ее муж Владимир Зеленский начал многодневный визит в США, она традиционно сопровождает его в поездке.

За время президентства Владимира Зеленского на счету его жены Елены накопилось немало деловых поездок, официальных встреч и публичных выходов. Очередным важным появлением первая леди Украины порадовала фанатов накануне, 23 сентября.

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Как ранее сообщалось, президент Украины начал визит в США, чтобы принять участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На официальной странице Офиса Президента Украины в Facebook появилось первое фото из аэропорта, на котором он предстал вместе со своей женой, держась за руки.

Елена Зеленская предстала на телетрапе в уже знакомом фанатам бежевом костюме, который состоял из большого пиджака и широких укороченных брюк. Сторонники первой леди Украины неоднократно замечали ее рациональность в наполнении собственного гардероба.

Однако свой обычный образ Елена Зеленская сумела дополнить яркой и трендовой деталью, а именно – шелковым платком. Стоит добавить, что таким аксессуаром часто довершала "лук" Иванка Трамп. А лицо первой леди Украины закрывали черные солнцезащитные очки.

Олена Зеленкська з чоловіком
Елена и Владимир Зеленский прибыли в США / Facebook / Офис Президента Украины

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Теги: LifeStyle Елена Зеленская Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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