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Какой образ выбрать в новогоднюю ночь: пример певицы Риты Оры

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Певица Рита Ора / Instagram / @ritaora

Британская исполнительница поделилась в сети соблазнительным нарядом, который выбрала для одного из своих вечерних выходов. Рита Ора надела легкое платье яркого цвета, ограничившись минимумом драгоценностей и аксессуаров.

С приближением главной ночи года возникает все больше забот относительно того, на каком праздничном образе остановиться. Чтобы не прогадать с нарядом и затмить своим внешним видом, стоит отметить, что выбирают именитые стилисты для мировых звезд.

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Так, 29-летняя певица албанского происхождения на рождественские праздники отправилась на отдых к побережью Карибского моря. Праздник она встретила на борту роскошной яхты, надев элегантный и одновременно соблазнительный образ.

Рита Ора предстала в длинном шелковом платье мандаринового оттенка, которое подчеркнуло все прелести ее стройного тела. Знаменитость решила дополнить образ золотой подвеской с кулоном в форме сердца и несколькими браслетами. Волосы певица собрала в низкий пучок, добавив к прическе массивные заколки сиреневого цвета.

Своим примером Рита Ора доказывает, что вся красота и изысканность в простоте.

ріта ора
Рождественский look Риты Оры / Instagram / @ritaora

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

ріта ора
Рождественский look Риты Оры / Instagram / @ritaora

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль и мода
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