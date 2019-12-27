Какой образ выбрать в новогоднюю ночь: пример певицы Риты Оры

Британская исполнительница поделилась в сети соблазнительным нарядом, который выбрала для одного из своих вечерних выходов. Рита Ора надела легкое платье яркого цвета, ограничившись минимумом драгоценностей и аксессуаров.

С приближением главной ночи года возникает все больше забот относительно того, на каком праздничном образе остановиться. Чтобы не прогадать с нарядом и затмить своим внешним видом, стоит отметить, что выбирают именитые стилисты для мировых звезд.

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Так, 29-летняя певица албанского происхождения на рождественские праздники отправилась на отдых к побережью Карибского моря. Праздник она встретила на борту роскошной яхты, надев элегантный и одновременно соблазнительный образ.

Рита Ора предстала в длинном шелковом платье мандаринового оттенка, которое подчеркнуло все прелести ее стройного тела. Знаменитость решила дополнить образ золотой подвеской с кулоном в форме сердца и несколькими браслетами. Волосы певица собрала в низкий пучок, добавив к прическе массивные заколки сиреневого цвета.

Своим примером Рита Ора доказывает, что вся красота и изысканность в простоте.



Рождественский look Риты Оры / Instagram / @ritaora



Рождественский look Риты Оры / Instagram / @ritaora