Какой продукт помогает бороться со стрессом: совет Аниты Луценко

Фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко, которая ведет свой блог в социальных сетях и рассказывает рекомендации относительно диет и здорового питания, порекомендовала, что именно морковь помогает бороться со стрессом.

Об этом Луценко написала на своей странице в Instagram.

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"А вы знали, что если у вас супер уровень стресса и хочется его заглушить едой, то идеально подойдет морковь! Интенсивно жуйте, прям быстро и громко и успокаивайтесь", – отметила фитнес-тренер.

Кроме того, ранее Анита Луценко рассказала, что для похудения никакие "таблетки" не помогут, добавив, что только благодаря правильному полноценному питанию и регулярным тренировкам можно похудеть.

"Если человек ищет способы похудения в таблетках, поясах, кремах, саунах, масажах, чаях, водорослях, жиросжигателях, воде с лимоном, ягодах, голодовках, диетах, то фиг вам! Это просто вера в сказку и нежелание брать ответственность за свое тело и просто работать над собой!"– подчеркнула Луценко.