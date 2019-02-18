Какой продукт способствует старению кожи: откровенное признание Аниты Луценко

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Анита Луценко рассказала, какой продукт способствует старению кожи
Анита Луценко рассказала, какой продукт способствует старению кожи / Instagram / @anitasporty

Украинская фитнес-тренер Анита Луценко умело сочетает материнство со своей спортивной карьерой. Не забывает звезда и о своих поклонниках, поэтому активно наполняет блог полезными советами по похудению и уходу за собой.

На днях на странице Аниты Луценко появились очередные рекомендации фанатам. Звезда решила обратить их внимание на питание, ведь правильно подобранные продукты – основа для хорошего вида, здоровья и красоты.

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Фитнес-тренер призналась, что употребление сахара способствует старению кожи, что придает усталости виду человека. Кроме этого, продукт, который содержится во многих сладостях, замедляет регенерацию клеток в организме.

Когда мы едим много сахара, это отражается на нашем лице (коже): морщины, тусклость, вялость и потеря здорового блеска. Кожа становится тоньше, теряет эластичность, появляется общий усталый вид. При этом замедляется регенерация клеток кожи и процесс кровообращения – в коже активно запускаются процессы старения на лице и на ягодицах, конечно же,
– отметила Анита Луценко.

Звездный тренер призвал своих сторонников присоединиться к оригинальному челленджу – #14днівбезцукру. Анита Луценко призналась, что сначала организму сложно привыкнуть к изменениям в рационе, поэтому человек переживает их нелегко. Но вот на следующую неделю становятся заметны первые результаты.

Журналисты LifeStyle 24 присоединились к челленджу Аниты Луценко и могут с уверенностью констатировать: кроме улучшения здоровья кожи, без сахара удается еще и избавиться от лишних килограммов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Anita Lutsenko (@anitasporty)

 

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Теги: LifeStyle Здоровье Красота Здоровое питание
Источник: LifeStyle 24
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