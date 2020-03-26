Какой сериал Netflix стал самым популярным во время карантина: интересные данные

Во время карантина немало пользователей сети посмотрели фильмы и сериалы, которые откладывали на потом из-за нехватки свободного времени. На днях стало известно, какая лента получила бешеную популярность на стриминговом сервисе Netflix.

Как сообщает издание Variety, самым популярным сериалом недели стал "Офис" (The Office). По подсчетам, всего за 3 недели комедийные эпизоды посмотрели более 200 тысяч пользователей Netflix.

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Известно, что сериал будет доступен на стриминговом сервисе до конца 2020 года. После этого "Офис" можно будет легально смотреть на онлайн-платформе NBCUniversal. Возможно, это также повлияло на рейтинг сериала.

Первые серии "Офиса" появились в сети еще в 2005 году. Сейчас вышло 8 сезонов шоу, которые вместили 176 эпизодов.

Успех телепроекта можно с легкостью объяснить: в курьезных историях о работниках компании по продаже бумаги Dunder Mifflin каждый человек может найти свои воспоминания с работы. Здесь есть и настоящий американский юмор, и обыденные ситуации из жизни работников офиса, и неудачные шутки босса, над которыми нужно смеяться. Привлек внимание и актерский состав сериала, ведь в ленте сыграли Стив Кэрелл, Рейн Уилсон, Джон Кразински, Дженна Фишер, Би Джей Новак, а позже в основной состав добавили и Эда Хелмса.



Сериал "Офис" / IMDb