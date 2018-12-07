Какой совет Меган Маркл получила от своей звездной подруги: интересные детали

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Меган Маркл получает советы от Серены Уильямс
Меган Маркл получает советы от Серены Уильямс / www.express.co.uk

Волшебная Меган Маркл хоть и поселилась в Букингемском дворце, однако не забыла о своих голливудских подругах. По информации западных СМИ, герцогиня Сассекская до сих пор общается с актрисой Приянкой Чопрой, Джорджем и Амаль Клуни, теннисисткой Сереной Уильямс и другими. Последняя решила дать Меган Маркл совет.

Как известно, Серена Уильямс и жена принца Гарри уже несколько лет являются близкими подругами. Спортсменка с мужем были одними из приглашенных гостей на королевской свадьбе, а Меган Маркл не пропустила финального поединка теннисистки на Уимблдонском турнире.

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Серена Уильямс решила рассказать о дружбе с Меган Маркл и публично дать ей совет, сообщает The Daily Mail. Сделала она это на презентации собственной коллекции одежды в Майами. По словам спортсменки, после получения титула герцогини Меган отнюдь не изменилась в поведении и до сих пор остается слишком милой.

Я спрашиваю, как у нее дела. А она мне отвечает: "Нет, погоди, как твои дела?" Я ей говорю: "Ты такая милая, но я действительно хочу узнать, у тебя все хорошо! Меган, перестань быть такой милой. Ты беременна, разве у тебя не должны бурлить гормоны? Почему ты такая любезная?" Но в этом вся она, она всегда такой была,
– рассказала Серена Уильямс.

Кроме этого, теннисистка, которая впервые стала мамой в сентябре 2017 года, дала немало советов беременной Меган Маркл. В то же время Серена Уильямс призналась, что сама герцогиня, которая еще не имеет опыта в воспитании детей, является лучшей советчицей.

"Мой главный совет – все само собой придет. Я тоже сначала не знала, как это иметь ребенка, но потом всему научилась. Она (Меган Маркл – 24 канал) будет замечательной мамой, потому что умело сочетает силу и чувствительность", – добавила Серена Уильямс.

Вагітна Меган Маркл принц Гаррі
Принц Гарри и Меган Маркл станут родителями / Getty Images

К слову, в середине октября Кенсингтонский дворец официально подтвердил слухи о беременности Меган Маркл и отметил, что первенец королевской четы появится на свет весной 2019 года. По подсчетам британских экспертов, Меган сейчас находится на 3 – 4 месяце беременности. На новость уже отреагировал отец герцогини – Томас Маркл. Он заявил, что его дочь будет замечательной мамой.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Серена Уильямс
Источник: Lifestyle
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