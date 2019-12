Какую музыку слушает Барак Обама: список экс-президента за 2019 год

Как оказалось, Барак Обама – не только активный блогер, но и меломан. За год он прослушал сотни новых треков и создал собственный рейтинг любимых композиций. Что слушает 44-й американский президент – узнавайте в новости LifeStyle 24.

В канун Нового 2020 года Барак Обама, по традиции, дал свою оценку художественной сферы. Экс-президент поделился в сети лучшими книгами и фильмами, которые поразили его в 2019 году. Не обошел он вниманием и музыку, которую так любит слушать со своей женой Мишель.

"От хип-хопа до кантри – вот мои песни года. Если вы ищете что-то, чтобы создать особое настроение в компании или во время путешествия, или же задать ритм тренировке, надеюсь, что вы найдете один-два среди моих любимых треков", – написал Барак Обама.

Любимые песни Барака Обамы в 2019 году: список

Summer Walker – Playing Games

Big Thief – Not

Kaytranada feat. Sir – Go DJ

Lizzo – Juice

The Highwomen – Redesigning Women

Burna Boy – Anybody

Maggie Rogers – Burning

Ozuna featuring Daddy Yankee, J Balvin, Farruko, and Anuel AA – Baila Baila Baila (Remix)

Adia Victoria – Different Kind of Love

Mavis Staples – Change

Koffee – Toast

The National – Oblivions

Solange – Binz

Sharon Van Etten – Seventeen

J. Cole – Middle Child

Angelica Garcia – Jicama

The Black Keys – Go

Angelique Kidjo – La Vida Es Un Carnaval (Rollo Tomasi Remix)

​Alicia Keys feat. Miguel – Show Me Love

Goldlink featuring Ari Pensmith – Joke Ting

Lil Nas X featuring Billy Cyrus – Old Town Road (Remix)

Prateek Kuhad – cold/mess

DaBaby – Suge

Bruce Springsteen – Hello Sunshine

Frank Ocean – In My Room

Rema – Iron Man

Young Thug featuring J. Cole and Travis Scott – The London

LesTheGenius featuring Sonny Miles and Jaxson Free – Raleighwood Hills

Mustard featuring Migos – Pure Water

Dominic Fike – 3 Nights

Joe Henry – The Fact of Love

Rosalía – Con Altura

Snoh Aalegra – I Want You Around

Wale featuring Jeremih – On Chill

Beyonce – Mood 4 Eva

