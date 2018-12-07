Календарь Pirelli-2019: появились пикантные фото с Джиджи Хадид, Гарнер и скандальным Полуниным

64 Читати новину українською
Календарь Pirelli-2019: Сергей Полунин и Летиция Каста
Календарь Pirelli-2019: Сергей Полунин и Летиция Каста

Компания Pirelli представила свой традиционный ежегодный календарь на 2019 год. 46 издание носит название "Сила мечты", в котором мировые знаменитости перевоплотились в светских львиц, художников и фотографов.

Новые кадры из откровенного календаря Pirelli-2019 появились на сайте издания. В фотосессии приняли участие такие знаменитости, как модель Джиджи Хадид, актриса Джулия Гарнер, актриса и модель Летиция Каста, модель Астрид Эйка, балерина Мисти Коупленд, танцовщик Кальвин Роял III и дизайнер Александр Вэнг.

Читайте также: Украинец Сергей Полунин и Летиция Каста снялись для культового календаря Pirelli 2019

В частности, в горячей фотоистории принял участие скандальный украинский танцор балета Сергей Полунин. В течение последних нескольких недель он начал кичиться пророссийскими заявлениями и призывать к объединению с Россией. Он также сделал татуировку с лицом президента России Владимира Путина и принял российское гражданство. Больше деталей о скандале с уроженцем Херсона читайте здесь.

Презентация стильного календаря Pirelli состоялась 5 декабря в Милане, Италия. Автором 40 фотографий стал знаменитый фэшн-фотограф Альберт Уотсон. Съемки состоялись еще в апреле 2018 года в Майами и Нью-Йорке. Для снимков актеры, модели и танцоры перевоплотились в несколько образов: Летиция – в художницу, Джулия – в фотографа ботанического сада, Астрид – в модель, Мисти – в танцовщицу, Джиджи – в светскую львицу, Полунин – в партнера художницы, Кальвин Роял III – в партнера танцовщицы, а Венг – в "доверенное лицо".

Pirelli Calendar-2019

Джиджи Хадид для Pirelli Calendar-2019

Pirelli Calendar-2019
Джулия Гарнер для Pirelli Calendar-2019

Pirelli Calendar-2019
Летиция Каста для Pirelli Calendar-2019

Pirelli Calendar-2019
Джиджи Хадид для Pirelli Calendar-2019

Pirelli Calendar-2019
Джулия Гарнер для Pirelli Calendar-2019


Джиджи Хадид и Александр Вэнг для Pirelli Calendar-2019

Каждая из четырех женщин имеет собственную индивидуальность, четкую цель в жизни и свой образ действий. И все они направлены в будущее. Поэтому глубинной темой являются мечты, но идея, положенная в основу всего проекта, – это повествование с помощью четырех мини-фильмов,
– объяснил фотограф Уотсон.

Pirelli Calendar-2019
Мисти Коупленд для Pirelli Calendar-2019

Pirelli Calendar-2019
Мисти Коупленд и Кальвин Роял III для Pirelli Calendar-2019

Pirelli Calendar-2019
Джиджи Хадид для Pirelli Calendar-2019

Pirelli Calendar-2019
Мисти Коупленд для Pirelli Calendar-2019

Pirelli Calendar-2019
Летиция Каста и Сергей Полунин для Pirelli Calendar-2019

Pirelli Calendar-2019
Кальвин Роял III для Pirelli Calendar-2019

Pirelli Calendar-2019
Летиция Каста и Сергей Полунин для Pirelli Calendar-2019
 

Смотреть видео с фотоистории Pirelli Calendar-2019:

Добавим, что в фотосессиях для календаря Pirelli с 1963 года принимали участие известнейшие звезды мира. Больше откровенных фотографий с этой фотосессии вы можете посмотреть на сайте компании.

Теги: LifeStyle Голливуд Мода Джиджи Хадид Сергей Полунин Эротика
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Во Львове открылась Рождественская ярмарка: сувениры и сладости на сказочных фото
сегодня 20:30 Во Львове открылась Рождественская ярмарка: сувениры и сладости на сказочных фото
85
Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
сегодня 15:36 Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев
12398
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
сегодня 14:00 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
28394
Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
сегодня 11:00 Католическое Рождество в Украине 2018: какие выходные дни ждут украинцев
884
День святой Екатерины: приметы и традиции украинцев
сегодня 10:15 День святой Екатерины: приметы и традиции украинцев
10724
Подарки коллегам на Новый год: ТОП-7 беспроигрышных вариантов
6 декабря 19:01 Подарки коллегам на Новый год: ТОП-7 беспроигрышных вариантов
Яніна Ткачук 922
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук