Компания Pirelli представила свой традиционный ежегодный календарь на 2019 год. 46 издание носит название "Сила мечты", в котором мировые знаменитости перевоплотились в светских львиц, художников и фотографов.

Новые кадры из откровенного календаря Pirelli-2019 появились на сайте издания. В фотосессии приняли участие такие знаменитости, как модель Джиджи Хадид, актриса Джулия Гарнер, актриса и модель Летиция Каста, модель Астрид Эйка, балерина Мисти Коупленд, танцовщик Кальвин Роял III и дизайнер Александр Вэнг.

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В частности, в горячей фотоистории принял участие скандальный украинский танцор балета Сергей Полунин. В течение последних нескольких недель он начал кичиться пророссийскими заявлениями и призывать к объединению с Россией. Он также сделал татуировку с лицом президента России Владимира Путина и принял российское гражданство. Больше деталей о скандале с уроженцем Херсона читайте здесь.

Презентация стильного календаря Pirelli состоялась 5 декабря в Милане, Италия. Автором 40 фотографий стал знаменитый фэшн-фотограф Альберт Уотсон. Съемки состоялись еще в апреле 2018 года в Майами и Нью-Йорке. Для снимков актеры, модели и танцоры перевоплотились в несколько образов: Летиция – в художницу, Джулия – в фотографа ботанического сада, Астрид – в модель, Мисти – в танцовщицу, Джиджи – в светскую львицу, Полунин – в партнера художницы, Кальвин Роял III – в партнера танцовщицы, а Венг – в "доверенное лицо".

Джиджи Хадид для Pirelli Calendar-2019



Джулия Гарнер для Pirelli Calendar-2019



Летиция Каста для Pirelli Calendar-2019



Джиджи Хадид для Pirelli Calendar-2019



Джулия Гарнер для Pirelli Calendar-2019



Джиджи Хадид и Александр Вэнг для Pirelli Calendar-2019

Каждая из четырех женщин имеет собственную индивидуальность, четкую цель в жизни и свой образ действий. И все они направлены в будущее. Поэтому глубинной темой являются мечты, но идея, положенная в основу всего проекта, – это повествование с помощью четырех мини-фильмов,

– объяснил фотограф Уотсон.



Мисти Коупленд для Pirelli Calendar-2019



Мисти Коупленд и Кальвин Роял III для Pirelli Calendar-2019



Джиджи Хадид для Pirelli Calendar-2019



Мисти Коупленд для Pirelli Calendar-2019



Летиция Каста и Сергей Полунин для Pirelli Calendar-2019



Кальвин Роял III для Pirelli Calendar-2019



Летиция Каста и Сергей Полунин для Pirelli Calendar-2019



Смотреть видео с фотоистории Pirelli Calendar-2019:

Добавим, что в фотосессиях для календаря Pirelli с 1963 года принимали участие известнейшие звезды мира. Больше откровенных фотографий с этой фотосессии вы можете посмотреть на сайте компании.