"Калифорнийская девчонка": что думает Анна Винтур о Меган Маркл

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Анна Винтур
Анна Винтур / www.gettyimages.com

Одна из самых успешных и известных редакторов глянца Vogue Анна Винтур впервые оценила свадебное платье герцогини Сассекской Меган Маркл и рассказала, что она думает о жене принца Гарри.

На YouTube-канале Vogue есть новая рубрика "Спроси Анну" (Go Ask Anna), в которой она отвечает на вопросы поклонников. Одна из девушек поинтересовалась, что Винтур думает о свадебном платье Меган Маркл.

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Сперва Анна сказала, что Меган Маркл – это нормальная калифорнийская девчонка, которая встает рано утром, занимается йогой и медитирует, пишет много смс-сообщений. "Чего они ждали? Что она будет отправлять сообщения с голубями?"– иронично отметила Винтур, которая похвалила еще и свадебное платье избранницы принца Гарри

Я думаю, что Меган была потрясающая, и ее выбор был просто блестящим. Ее платье было очень изящное и элегантное. Платье придумал английский дизайнер, работающий во французском модном доме. В каком-то смысле это было своего рода посланием миру: "Да, я не отсюда, но я уже с этой страной",
– рассказала редактор глянца,

меган маркл
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Также знаменитость отметила независимость герцогини Сассекской, когда та шла одна к алтарю, прежде чем взяла под руку принца Чарльза.

Тот факт, что она решила идти одна, говорит о ней как о независимой женщине. А фотография ее матери Дории в часовне послужила вдохновением для многих женщин и мужчин во всем мире,
– добавила она.

Смотрите видео: Анна Винтур отвечает на вопросы поклонников в рубрике "Спроси Анну"

 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Королівська сім'я
Источник: 24 канал
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