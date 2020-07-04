Жена миллиардера Мохаммада Захура увлекается не только музыкой, но и конным спортом. Певица Камалия признается, что муж не жалеет денег для ее дорогого увлечения и тратит десятки тысяч долларов ради хобби любимой.

Для программы "Ранок з Україною" Камалия рассказала о своей страсти к верховой езде. Конный спорт – один из самых дорогих и элитных видов спорта, который требует огромных затрат на содержание лошадей и снаряжение для соревнований.

К теме Камалия показала семейное фото в масках с улыбками на карантине и попросила о помощи

"Я села в седло в 18 лет. Это была мечта моего детства. Я всегда поклонялась этим грациозным животным", – призналась Камалия.

Именно состоятельному мужу удалось осчастливить жену и превратить детскую мечту в хобби. Он купил для нее первого спортивного коня Индиго. Стоит отметить, что владелец жеребца, который так понравился звезде, не хотел его продавать. Однако Мохаммад Захур заявил: "Кроме любви и здоровья, нет ничего, что не может продаться". Судя по всему, миллиардер предложил владельцу коня такую ошеломляющую сумму, от которой он просто не смог отказаться.

Камалия рассекретила, что цена взрослого скакуна составляет от 100 тысяч долларов, или более 2,7 миллиона гривен. Однако ежемесячно на такое увлечение приходится тратить десятки тысяч долларов на содержание жеребцов и амуницию для соревнований, в которых принимает участие артистка.