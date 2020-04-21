Камалия показала семейное фото в масках с улыбками на карантине и попросила о помощи

Украинская певица Камалия на карантине проводит время вместе с детьми и мужем. Звездная мама поделилась забавным семейным фото, на котором вся семья изображена в масках с улыбками.

Камалия активно делится с поклонниками своей жизнью на личной странице в инстаграме. Артистка также призывает поклонников помогать тем, кто страдает во время пандемии коронавируса и призывает соблюдать общенациональный карантин.

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Певица опубликовала забавную семейную фотографию, на которой изображена вместе с мужем Мохаммадом Захуром и дочерьми-близнецами – Арабеллой и Мирабеллой. На лице у них видим защитные маски с изображениями улыбок.

В публикации звезда призвала подписчиков в непростое для всего мира время помогать тем, кто в этом нуждается. Камалия отметила необходимость поддержки медицинских работников, пожилых и одиноких людей. Также она пригласила присоединиться к своему благотворительному фонду, который самостоятельно и совместно с партнерами ежедневно помогает в борьбе с пандемией COVID-19.

В заметке она подробно описала, какие средства и продукты нужны, а также объяснила, каким образом их можно будет передать фонду.

"Киевские иммунологи советуют положить в корзину: гречку, рис, пасту из твердых сортов пшеницы и цельнозерновые хлопья. Они являются источником энергии и долго сохраняются. На две недели хватит 30 яиц, два с половиной килограмма бобовых, пакет картофеля и смесь замороженных овощей. Обратите внимание! Пожилым людям важно избегать продуктов с трансжирами, сахарозаменителями и пищи быстрого приготовления, ведь они подавляют иммунную систему. Хорошим решением будут сезонные фрукты и овощи, а также зелень. Для функционирования иммунной системы необходимо также употреблять клетчатку и ферментированные продукты – кефир, йогурт, квашеную капусту. Важно позаботиться о корме для домашних животных, необходимых лекарствах и предметах гигиены.

Передать пакет нужно бесконтактным способом. Лучше всего взять номер телефона одинокой бабушки или дедушки и контактировать дистанционно!" – рассказала исполнительница.