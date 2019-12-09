Камалия вошла в Книгу рекордов Украины: какое звание присудили певице

Заслуженная артистка Украины добавила к своим многочисленным титулам еще одно звание. Ее назвали единственной украинской певицей, которая вошла в мировой музыкальный рейтинг, заняв в чартах первые места. Ее также слушают более чем в 100 стран мира. Своими достижениями в музыкальной индустрии жена миллионера поделилась на страницах социальных сетей.

Камалия с самого детства осознала, что ее призвание – музыка. Она пела в детском хоре, училась игре на скрипке и обучалась оперному пению. Победа на молодежном фестивале "Червона рута" в возрасте 16 лет знаменовало начало профессиональной карьеры. Ее англоязычные хиты завоевывали призовые места в зарубежных хит-парадах.

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За значительные достижения в музыкальной индустрии Камалию внесли в Книгу рекордов Украины. Ей присвоили звание "Единственная певица в Украине, которая вошла в мировой музыкальный рейтинг, заняв в чартах первые места".

Титулованная красавица откровенно призналась, что удивлена ​​такой награде. Она считала, что в Украине о ее мировых достижениях знают мало.

Спасибо команде Книги рекордов, что признали мои достижения и доносите это украинскому слушателю! Действительно, мы много работаем и очень стараемся,

– выразила благодарность звезда.

Что известно о достижениях Камалии?Настоящее имя певицы Наталья Захур. Она имеет два образования по специальности эстрадный вокал и актерское мастерство и режиссура. Камалия является автором собственных песен, постановщиком выступлений и основательницей шоу-центра "Камалия", который занимается продюсированием и проведением концертов многих артистов. Ее сингл и клип "Rising Up" с дебютного англоязычного альбома "Kamaliya" занял шестое место в британских дэнс-хитпарадах. Она награждена двумя золотыми дисками в Австрии за свои песни "I'm alive" и "Timeless". Англоязычные треки Камалии покорили слушателей Европы и мира.