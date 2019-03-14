Камалия зачитала рэп в новом зажигательном хите: видео

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Камалия презентовала клип " Вільна"
Камалия презентовала клип " Вільна" / Instagram / @kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия продолжает поражать своих поклонников. Певица соглашается на отважные эксперименты и зачитала рэп в своей новой песне "Вільна".

Для создания эффектного ролика Камалия пригласила талантливого клипмейкера Юджина, который решил разрушить стереотипы относительно певицы. В клипе "Вільна" артистка примерила неожиданные и довольно дерзкие образы, оседлала коня, поуправляла роскошным автомобилем и освободила из клетки большого орла.

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Мне интересно пробовать что-то новое. Зрители всегда ждут именно это! Я стараюсь, в первую очередь, смотреть на себя и на свое творчество именно их глазами,
- рассказала Камалия о съемках.

Сама же композиция "Вільна" для артистки является очень особенной. Камалия прилагает немало усилий, чтобы создать обновленный репертуар, который сможет покорить меломанов во всем мире. Поэтому танцевальный трек "Вільна", по мнению Камалии, имеет все шансы стать ее своеобразным символом свободы, что, возможно, сможет спасти кого-то от неудачных отношений..

"Над композицией "Вільна" вся наша команда работала очень долго. Я чувствовала, что к ней мне самой нужно быть более подготовленной, чем ко всем предыдущим трекам. Эта песня – о настоящей свободе женщины от любых "токсичных" отношений. И я буду очень рада, если моя песня изменит чью-то жизнь к лучшему!"– добавила артистка.

Смотрите новый клип певицы Камалии на песню" Вільна": эффектное видео

Камалия – "Вільна": текст новой песни

Жаль, так мене і не зрозумів ти
Жаль, що для тебе було все так
ніби зазвичай!
Я так довго жила безсило
Знай, я свободу обрала
тож прощавай

Все, що було відпущу
Птахою в небо злечу

Припев:

Вільно, вільно, вільно
Дихаю вільно я
Сильна, сильна, сильна
Сильною стала я
Як вирішиш піймати
То краще не шукай
Вільна, вільна, вільна
Вільною стала я

Гра, в яку грали, давно скінчилась
Так, переміг ти, але разом з тим переміг Любов
Браво, любий, я помилилась
Знов так не буде ніколи
Ніколи знов

Все, що було відпущу
Птахою в небо злечу

Припев

Я дихаю вільно
та більшого не треба
щаслива і сильна
немає страху - лише мрії
жаль не розумієш
я інакше не вмію
Тож буде так
бо нарешті дихаю вільно

Колись падала вниз
Та безсило, безнадійно жила
сірі дні
безвихідь
Як прірва повна сліз
Мене врятували мрії
І то було колись
Я змінилась

Якщо ти мене любив
Хоч саму коротку мить
Тоді мені скажи: Tи Вільна
Вдихни нове життя
Та навіть не шукай
Я вільна,так і знай

Припев

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Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Музыка
Источник: LifeStyle 24
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