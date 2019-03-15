Камбала – рецепт диетического ужина для похудения
Камбала – очень нежная и диетическая рыба. Неповторимый вкус этой морской рыбы не сравнить с любой другой. Камбалу советуют употреблять при похудении, спортивном питании и реабилитации.
Как чистить камбалу
Процесс очистки рыбы камбалы достаточно прост. Нужно помыть рыбу, отрезать ей хвост и плавники острыми ножницами. Голову камбалы тоже нужно осторожно отрезать и очистить внутренности и чешую.
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Для лучшего маринования и прожарки рыбы – сделайте глубокие надрезы с обеих сторон камбалы.
Ингредиенты:
– камбала;
– мука;
– соль,
– перец;
– паприка;
– оливковое масло.
Рецепт приготовления камбалы
Как приготовить камбалу
Рыбу нужно замариновать: солью, перцем и паприкой. Присыпать мукой.
На разогретой сковороде жарим рыбу по несколько минут до золотистой корочки.
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Камбала готовится очень быстро, поэтому нужно тщательно следить за степенью ее прожарки.
Камбалу можно запекать в духовом шкафу. Для этого оберните рыбу в фольгу, чтобы сохранить ее сочность.
Замечательным гарниром для камбалы является хумус и сельдерей.
Приятного аппетита!
Фото: Богданна Рыбак