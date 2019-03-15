Камбала – рецепт диетического ужина для похудения

Камбала – очень нежная и диетическая рыба. Неповторимый вкус этой морской рыбы не сравнить с любой другой. Камбалу советуют употреблять при похудении, спортивном питании и реабилитации.

Как чистить камбалу

Процесс очистки рыбы камбалы достаточно прост. Нужно помыть рыбу, отрезать ей хвост и плавники острыми ножницами. Голову камбалы тоже нужно осторожно отрезать и очистить внутренности и чешую.

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Для лучшего маринования и прожарки рыбы – сделайте глубокие надрезы с обеих сторон камбалы.

Ингредиенты:

– камбала;

– мука;

– соль,

– перец;

– паприка;

– оливковое масло.



Рецепт приготовления камбалы

Как приготовить камбалу

Рыбу нужно замариновать: солью, перцем и паприкой. Присыпать мукой.

На разогретой сковороде жарим рыбу по несколько минут до золотистой корочки.

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Камбала готовится очень быстро, поэтому нужно тщательно следить за степенью ее прожарки.

Камбалу можно запекать в духовом шкафу. Для этого оберните рыбу в фольгу, чтобы сохранить ее сочность.

Замечательным гарниром для камбалы является хумус и сельдерей.

Приятного аппетита!

Фото: Богданна Рыбак