Каменских поцеловалась с Поляковой в эфире "Х-фактора": фото

Певицы Оля Полякова и Настя Каменских решили разрушить слухи об их соперничестве в необычный способ. Артистки поцеловались в прямом эфире певческого телешоу "Х-фактор".

В 13 выпуске 10 сезона "Х-фактора" Оля Полякова и Настя Каменских, которые являются членами жюри, примеряли похожие горячие total red образы. Это стало причиной публичного обсуждения в сети, якобы певицы не смогли договориться о наряде для шоу.

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Звезды даже откровенно шутили друг над другом. Так, Полякова сказала жене Потапа: "Настя, такое впечатление, что ты будто голову опустила в борщ".

Но со временем Настя и Оля решили развеять слухи о вражде и поцеловались в прямом эфире проекта на бекстейдже. Пикантное фото опубликовал телеканал СТБ на своей странице в инстаграме.

Что такое Х-фактор?

Это музыкальное талант-шоу, основной целью которого является поиск и развитие песенного таланта конкурсантов. Все участники выбираются путем публичных прослушиваний. 14 сентября 2019 года в Украине стартовал 10 сезон шоу "Х-фактор".