Каменских показала стройные ноги в откровенном мини: фото

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Настя Каменских / Instagram /@kamenskux

Красавица совсем недавно вернулась из рабочей поездки в Мексику. Там она презентовала свою песню Elefante на местном телевидении и радиостанциях. Однако мысли о жаркой стране никак не оставят звезду. Поэтому она продолжает делиться пикантными фотографиями.

Соблазнительная певица, которая на протяжении нескольких лет активно занимается спортом, никогда не упустит возможность похвастаться своими достижениями. Гардероб популярной певицы состоит преимущественно из откровенных нарядов, которые позволяют продемонстрировать пышное декольте и подтянутые ягодицы.

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Судя по словам Насти Каменских, очередную обольстительную фотографию она нашла в архивах. Фото было сделано в Мексике. На нем сексапильная исполнительница позирует в кружевном топе-корсете с обнаженными плечами и черной мини-юбке. Певица дополнила образ украшениями и красной помадой.

Сегодня наткнулась на эту солнечную фотографию из Мексики, куда меня пригласили презентовать мой хит Elefante на национальных телеканалах и радио, и улыбнулась от теплых воспоминаний. Очень хорошие впечатления от этой колоритной страны и невероятно добрых людей. Обязательно всем советую посетить Мексику, ведь она в очередной раз удивляет и влюбляет в себя по-новому,
– подписала фото звезда.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Эротика Настя Каменских LifeStyle
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