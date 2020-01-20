Камерон Диаз стала мамой: появились новые подробности рождения дочери

47-летняя актриса недавно родила первенца после нескольких неудачных попыток забеременеть. О рождении дочери звездная мама сообщила на страницах своего инстаграма 3 января 2020 года. Однако Камерон Диаз пообещала, что новоиспеченные родители не раскроют никаких подробностей рождения младенца.

О желанном материнстве знаменитая американская актриса высказалась весьма эмоционально. Она призналась, что малышка по имени Реддикс (Raddix) Мэдден мгновенно покорила сердца своей семьи. Однако Камерон Диаз призналась, что все подробности появления на свет своего первенца хочет оставить частными. Миссию раскрыть детали пополнения в семья взяли на себя СМИ.

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На днях в распоряжении издания The Blast появилось свидетельство о рождении дочери звездной четы. Согласно информации, Реддикс родилась 30 декабря 2019 года в 13:58 в частном медицинском центре в Беверли-Хиллз.

Однако самой большой неожиданностью для общественности стало то, что Камерон Диаз решила сохранить полное имя дочери в тайне. Своего первенца пара назвала Реддикс Хлоя Уайлдфлауэр Мэдден, что в переводе означает "полевой цветок". Судя по всему, новоиспеченные родители решили поддержать модную среди знаменитостей тенденцию называть своих отпрысков авторскими именами, ведь это имя не удалось отыскать среди числа представленных ранее.



Первый выход Камерон Диаз в статусе мамочки / Instagram / @intouchweekly

Кроме того, в свидетельстве о рождении содержалась информация, которая подтверждала, что супруги воспользовались услугами суррогатной матери. В графе "биологическая мать" значится другая фамилия, скрытая для сохранения конфиденциальности. В течение нескольких лет 47-летняя актриса пыталась стать мамой, но забеременеть ей так и не удалось. А год назад пара обсуждала возможность усыновления или суррогатного материнства.

Напомним, что две недели назад на личной странице голливудской актрисы появилось сообщение, которым она возвестила о появлении на свет дочери. Девочка родилась в семье музыканта и солиста популярной группы Good Charlotte Бенджи Мэддена и американской киноактрисы Камерон Диаз, которые пошли под венец пять лет назад.

Мы так счастливы и благодарны начать новое десятилетие с объявления о рождении нашей дочери Реддикс Мэдден. Она мгновенно покорила наши сердца и пополнила нашу семью,

– заявила Камерон.