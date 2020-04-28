Камерон Диаз заявила, что готова вернуться в кино после шести лет перерыва

Известная голливудская актриса Камерон Диаз обнародовала заявление о том, что готова вернуться к актерской деятельности после того, как не снималась 6 лет.

Два года назад 47-летняя знаменитость заявила, что уходит из кино и желает посвятить себя мужу Бенджи Мэддену. Однако в недавнем интервью высказалась о том, что готова вернуться к работе. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

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Актриса не отметила, когда именно будет участвовать в новых кинопроектах. Сейчас все свое свободное время она уделяет крохе Реддикс, которая появилась на свет в начале января этого года.

Конечно, все хотят вернуться к съемкам. И я никогда не говорила "никогда" о продолжении актерской карьеры. Я вообще не тот человек, который говорит "никогда" о чем-нибудь. Так что, готова к возвращению,

– сказала Камерон.

Диаз хочет уделить время себе и семье и считает это абсолютно нормальным. Перед тем, как решиться возобновить работу, звезда хочет определиться, как именно это должно произойти.

Буду честна, я не скучаю по актерской игре,

– призналась новоиспеченная мамочка.

Отметим, после замужества Камерон Диаз в течение длительного времени не могла забеременеть. В СМИ сообщали о том, что актриса и ее муж смогли стать родителями благодаря процедуре искусственного оплодотворения.