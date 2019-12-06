Камила Морроне похвасталась пышным декольте на красной дорожке: соблазнительные фото

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Каміила Морроне / Instagram /@ camilamorrone

Американская фотомодель и актриса потрясла своим образом на Международном кинофестивале в Марракеше. Для светского выхода красавица выбрала платье оливкового цвета, которое эффектно переливалось под вспышками камер. Все внимание было приковано к пленительной груди звезды.

22-летняя девушка голливудского актера Леонардо Ди Каприо, которая недавно подтвердила роман с звездой, стала гостьей кинофестиваля в Марокко. Она побывала на показе фильма "Безумный Макс", а также ленты "Микки и медведь", героиней которой выступила сама Камила Морроне.

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Для красной дорожки она выбрала откровенное платье от модного итальянского бренда ETRO. Наряд удачно подчеркнул пышную грудь актрисы. Она дополнила образ сережками, легким макияжем и прической, собранной в хвост.

Спасибо за то, что принимаете меня в этой прекрасной стране и за то, что наш фильм соревновался. Огромное спасибо,
– написала красавица в своем инстаграме.

Для второго выхода Камила Морроне выбрала более сдержанное платье того же трендового оливкового цвета. На этот раз модель прикрыла все свои прелести, оставив напоказ только стройную талию, которую подчеркнул массивный ремень. Она оставила волосы распущенными и надела каблуки от французского дизайнера Christian Louboutin.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Micah Schifman (@micahmarcus)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Модные бренды Голливуд Эротика LifeStyle
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