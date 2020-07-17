Жена принца Чарльза празднует день рождения: интересные факты из жизни герцогини Корнуольской
Жена принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз празднует день рождения. Сегодня, 17 июля, ей исполняется 73 года. По этому случаю журналисты LifeStyle 24 подготовили для вас подборку интересных фактов из жизни герцогини Корнуольской.
Камилла Паркер-Боулз является второй женой принца Уэльского. Она стала частью королевской семьи Великобритании, завоевав сердце старшего сына королевы Елизаветы II. Сначала Ее Величество не хотела видеть Камиллу рядом со своим отпрыском, однако любовь победила. После 30 лет романа, британская королева дала своему сыну разрешение на женитьбу. Узаконивание отношений состоялось 9 апреля 2005 года. Что известно о герцогине Корнуольской – читайте в материале 24 канала.
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Интересные факты о Камилле, герцогине Корнуольской
- На свадьбе с принцем Чарльзом Камилла была в туфлях от любимого бренда Кейт Миддлтон – L.K Bennett.
- Камилла Паркер-Боулз обожает собак. Она даже взяла двух животных из приюта для собак Battersea. А также является патроном благотворительной организации Kennel Club, деятельность которой направлена на поддержку домашних любимцев.
- Герцогиня Корнуольская является фанатом сериала Forbrydelsen ("Убийство"). Во время своего визита в Данию в 2012 году, Камилла посетила съемки любимого телешоу и пообщалась с его звездами.
- Также она обожает шоу "Танцы со звездами". В 2011 году она посетила съемки проекта. Тогда ведущий предложил герцогине самостоятельно выставить оценки участникам. На высокие баллы Камилла не скупилась.
- Камилла Паркер-Боулз увлекается литературой. Во время своих визитов в школы, она часто читает детям книги. Обожает произведение Линли Додд Hairy Maclary from Donaldson's Dairy.
- Герцогиня Корнуольская является дальней родственницей мировой звезды Мадонны и канадской певицы Селин Дион.
- Первый самостоятельный публичный выход Камиллы как члена королевской семьи состоялся в мае 2013 года. Тогда она побывала в Париже, где посетила Дом моды Dior и знаменитый Лувр.
- Если принц Чарльз станет королем, то Камилла будет носить титул принцесса-консорт. Именно так называют жен коронованных особ, которые не имеют права на трон.