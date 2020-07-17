Жена принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз празднует день рождения. Сегодня, 17 июля, ей исполняется 73 года. По этому случаю журналисты LifeStyle 24 подготовили для вас подборку интересных фактов из жизни герцогини Корнуольской.