Камилла Паркер Боулз продемонстрировала зимний наряд на светском мероприятии: яркие фото

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Принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз
Принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз / www.instagram.com/royalsofgreatbritain

Принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер Боулз посетили Аскотский ипподром чтобы наградить победителей гонки трофеями. В сети появились первые фото, на которых главной фигурой является герцогиня Корноульская в красивом зимнем наряде.

Королевская пара посетила Фонд Принца в сельской местности в Аскоте. Их визит на ипподроме состоялся по случаю вручения наград победителям соревнований. В гонках приняли участие 12 всадников, среди которых была британская модель Рози Тепнер.

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Допис, поширений Rosie Tapner (@rosietapner)

 

Для выхода на мероприятие, которое проходило под открытым небом жена принца Чарльза Камилла Паркер Боулз хорошо подготовилась и по-зимнему утеплилась. На ипподроме она появилась в бежевом зимнем пальто в клетку, на голове была шляпа с мехом в тон, шею украшала белая косынка с узором, а руки от холода герцогиня спрятала в кожаных перчатках.

Камілла Паркер Боул та принц Чарльз
Принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз на Аскотском ипподроме / Instagram @royalsofgreatbritain

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Великобритания Мода
Источник: 24 канал
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