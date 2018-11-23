Камилла Паркер Боулз продемонстрировала зимний наряд на светском мероприятии: яркие фото

Принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер Боулз посетили Аскотский ипподром чтобы наградить победителей гонки трофеями. В сети появились первые фото, на которых главной фигурой является герцогиня Корноульская в красивом зимнем наряде.

Королевская пара посетила Фонд Принца в сельской местности в Аскоте. Их визит на ипподроме состоялся по случаю вручения наград победителям соревнований. В гонках приняли участие 12 всадников, среди которых была британская модель Рози Тепнер.

Читайте также: Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер показала, как выглядела в детстве: трогательное фото

Для выхода на мероприятие, которое проходило под открытым небом жена принца Чарльза Камилла Паркер Боулз хорошо подготовилась и по-зимнему утеплилась. На ипподроме она появилась в бежевом зимнем пальто в клетку, на голове была шляпа с мехом в тон, шею украшала белая косынка с узором, а руки от холода герцогиня спрятала в кожаных перчатках.



Принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз на Аскотском ипподроме / Instagram @royalsofgreatbritain