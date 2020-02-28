Канада отказывается оплачивать принцу Гарри и Меган Маркл охрану

Канадское правительство планирует прекратить расходы на охрану герцогов Сассекских. На протяжении нескольких месяцев они покрывали эти немалые затраты, однако уже весной 2020 года принц Гарри и Меган Маркл должны самостоятельно решать этот вопрос.

Как известно, после сложения королевских обязанностей герцоги Сассекские с маленьким сыном Арчи Харрисоном проживают в канадском Ванкувере. Супруги поселились в арендованном особняке, стоимость которого составляет несколько миллионов долларов. Роскошные апартаменты охраняют не только правоохранители из Скотленд-Ярда, но и представители Канадской службы общественной безопасности. Это подтвердил министр общественной безопасности Билл Блэр в общении с журналистами CBC News.

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"Герцог и герцогиня Сассекские, которые решили частично переехать в Канаду, поставили наше правительство перед уникальным и беспрецедентным набором обстоятельств. Королевская канадская конная полиция с самого начала сотрудничала с официальными лицами в Великобритании по вопросам безопасности. Поскольку герцог и герцогиня в настоящее время признаны лицами, которые пользуются международной защитой, Канада обязана оказывать помощь в обеспечении их безопасности по мере необходимости", – рассказал Билл Блэр.

Однако принц Гарри и Меган Маркл потеряют дополнительную охрану, когда официально перестанут быть старшими членами королевской семьи. Произойдет это в апреле 2020 года. Кроме этого, герцоги Сассекские прекратят быть лицами, которые пользуются международной защитой в любом государстве мира.

Интересно, что каждый год королевская семья выделяла миллионы долларов на охрану принца Гарри и Меган Маркл. Даже во время их переезда в Канаду пару сопровождали десятки правоохранителей. Британские полицейские проживают с супругами в имении и круглосуточно держат под наблюдением дом. Они сопровождают герцогов Сассекских даже во время будничных выходов.

Однако, как сообщали ранее журналисты западных СМИ, терпение полицейских из Скотленд-Ярда может лопнуть. Все потому, что принц Гарри и Меган Маркл превратили их в помощников по дому. Герцоги Сассекские отсылают профессиональных охранников за продуктами или же просят их вынести мусор. Такое отношение возмущает наемников, следовательно, возможно, что после приезда пары в Лондон, в марте 2020 года, они обратятся к Ее Величеству с просьбой перевода на другую службу.

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"Сколько раз вы слышали, как охранник, который работает с королевской семьей, говорит, что они надоели? Правильно, никогда. Это часть их подготовки, в которую включена абсолютная верность и благоразумие, что не позволяет разговоры о частной жизни представителей монархии. Если команда, охраняющая принца Гарри и Меган, возвращается назад, потому что им надоело выполнять функции помощников, – принести чашечку кофе или собрать продуктовые товары, то я бы сказал, что доверие между полицией и герцогами разрушено", – заявил инсайдер.

В то же время герцоги Сассекские рассматривают возможность переезда в США. Принц Гарри и Меган Маркл, по данным СМИ, уже нашли имение для покупки и могут поселиться в Малибу с 9-месячным сыном Арчи. В таком случае пара точно будет заботиться о своей безопасности самостоятельно.