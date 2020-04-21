24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Канадскому актеру Нику Кордеро ампутировали конечность из-за осложнений от коронавируса

- Читати новину українською
Ник Кордеро с семьей / Instagram / @ash_a_ley

Звезда сериалов "Голубая кровь", "Закон и порядок" и других Ник Кордеро уже несколько недель болеет коронавирусом. Но из-за осложнений ему пришлось ампутировать правую ногу.

По словам жены Кордеро Аманды Клоотс в инстаграме, у ее мужа в сосудах начали образовываться тромбы. Лекарства для разжижения крови не сработали, поэтому врачам пришлось принять решение об ампутации. Сейчас жизнь актера поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких. Об этом сообщают в издании The Washington Post.

К теме Рита перенесла все значительно сложнее, – Том Хэнкс рассказал детали лечения от COVID-19

Известно, что канадского актера госпитализировали в одну из больниц Лос-Анджелеса в конце марта с пневмонией. Тогда же тест на COVID-19 показал положительный результат.

Ник Кордеро снимался в таких кинолентах, как "Голубая кровь", "Закон и порядок. Специальный корпус" и других, а также принимал участие в постановках на Бродвее, где однажды даже был номинирован на престижную премию "Тони" в театральном искусстве. У него есть жена и сын, живут они в Лос-Анджелесе.

Для просмотра фотографий листайте вправо:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений AK! ️ (@amandakloots)

 

Кто из звезд болен или уже вылечился от коронавируса – читайте в нашей подборке.

Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Коронавирус COVID-19
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 13:02 Без Евровидения и Канн: какие мероприятия в мире и Украине отменили из-за коронавируса
Уляна Журба
сегодня 12:02 Роскошный гардероб Елизаветы II: что одевает королева
Юлія Гілей
20 апреля 17:21 Идеальный вечер с детьми: 7 интересных фильмов, которые понравятся всей семье
Юлія Михайлова
20 апреля 09:17 Миранде Керр – 37: секреты счастья и гармонии от бывшего ангела Victoria's Secret
Юлія Девда
20 апреля 09:00 Поливальный понедельник 2020: традиции празднования
Квітослава Туз

Новости
Больше новостей