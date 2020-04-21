Канадскому актеру Нику Кордеро ампутировали конечность из-за осложнений от коронавируса

Звезда сериалов "Голубая кровь", "Закон и порядок" и других Ник Кордеро уже несколько недель болеет коронавирусом. Но из-за осложнений ему пришлось ампутировать правую ногу.

По словам жены Кордеро Аманды Клоотс в инстаграме, у ее мужа в сосудах начали образовываться тромбы. Лекарства для разжижения крови не сработали, поэтому врачам пришлось принять решение об ампутации. Сейчас жизнь актера поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких. Об этом сообщают в издании The Washington Post.

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Известно, что канадского актера госпитализировали в одну из больниц Лос-Анджелеса в конце марта с пневмонией. Тогда же тест на COVID-19 показал положительный результат.

Ник Кордеро снимался в таких кинолентах, как "Голубая кровь", "Закон и порядок. Специальный корпус" и других, а также принимал участие в постановках на Бродвее, где однажды даже был номинирован на престижную премию "Тони" в театральном искусстве. У него есть жена и сын, живут они в Лос-Анджелесе.

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