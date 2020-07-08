Канье Уэст перенес COVID-19: известный рэпер рассказал о своем состоянии
Музыкальный исполнитель Канье Уэст рассказал, что переболел коронавирусом. По словам рэпера, он заразился болезнью еще в начале 2020 года, в феврале. Однако отказался от госпитализации и лечился дома.
В интервью изданию Forbes Канье Уэст описал свое состояние во время течения COVID-19.
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"Морозит, трясешься в постели, принимаешь горячий душ, просматривает видео, в которых говорят, что я должен сделать, чтобы это прошло", – вспомнил исполнитель.
Рэпер также отметил, что тогда ему кто-то сказал, что у Дрейка (американского рэп-певца – 24 канал) обнаружили коронавирус.
Так я ответил, что он не может болеть сильнее, чем я,
– шутит Канье Уэст.
Американский певец отметил, что в феврале отказался обратиться в больницу с COVID-19, и в течение всей болезни лечился дома.
Кроме этого, он добавил, что ожидает разработку лекарств от коронавирисной болезни. Однако вакцину от этой болезни назвал "знаком зверя". И заявил, что относится к этому с большой осторожностью.
Канье Уэст хочет баллотироваться в президента США: что об этом известно
- В воскресенье, 5 июля, музыкальный исполнитель объявил, что планирует баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов Америки. "Мы должны реализовать надежды Америки, веря в Бога, объединяя наше видение и строя наше будущее", – написал на своей твиттер-странице Канье Уэст.
- Известно, что в 2018 году рэпер встречался с президентом США Дональдом Трампом и говорил о своем желании баллотироваться в президенты в 2024 году.
- Во время выборов Канье Уэст поддержал кандидатуру Дональда Трампа, а после его победы встретился с ним, чтобы обсудить мультикультурализм в США.