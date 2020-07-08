Музыкальный исполнитель Канье Уэст рассказал, что переболел коронавирусом. По словам рэпера, он заразился болезнью еще в начале 2020 года, в феврале. Однако отказался от госпитализации и лечился дома.

В интервью изданию Forbes Канье Уэст описал свое состояние во время течения COVID-19.

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"Морозит, трясешься в постели, принимаешь горячий душ, просматривает видео, в которых говорят, что я должен сделать, чтобы это прошло", – вспомнил исполнитель.

Рэпер также отметил, что тогда ему кто-то сказал, что у Дрейка (американского рэп-певца – 24 канал) обнаружили коронавирус.

Так я ответил, что он не может болеть сильнее, чем я,

– шутит Канье Уэст.

Американский певец отметил, что в феврале отказался обратиться в больницу с COVID-19, и в течение всей болезни лечился дома.

Кроме этого, он добавил, что ожидает разработку лекарств от коронавирисной болезни. Однако вакцину от этой болезни назвал "знаком зверя". И заявил, что относится к этому с большой осторожностью.

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