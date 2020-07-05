Известный американский рэпер, муж светской львицы Ким Кардашян Канье Уэст заявил, что будет баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки.

Канье Уэст является одной из самых высокооплачиваемых знаменитостей в современном шоу-бизнесе. Он входит в число самых выдающихся артистов XXI века. Теперь на официальной странице в Твиттере исполнитель сообщил, что намерен принять участие в президентских выборах в США.

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Рэпер решил побороться за звание главы одной из крупнейших стран мира. Он неоднократно высказывал четкую гражданскую позицию, поддерживал свой народ в трудное время. В частности, не остался в стороне недавних протестов в США, которые возникли после убийства Джоджа Флойда, и оплатил обучение его дочери.

Канье пользуется большой поддержкой среди своих сторонников, является прекрасным семьянином и отцом. После того, как он заявил о намерении стать президентом, публикацию расшерили почти 400 тысяч пользователей сети Твиттер, а в комментариях они поддерживают рэпера и желают ему победы.

Мы должны реализовать надежды Америки, веря в Бога, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента США,

– написал Вест.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Среди тех, кто поддержал рэпера, есть и глава компании Space X Илон Маск, который написал: "У вас есть мою полную поддержку".