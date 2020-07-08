В воскресенье, 5 июля, музыкальный исполнитель Канье Уэст, муж светской львицы и любимицы миллионов Ким Кардашян объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов Америки. Что известно об исполнителе – читайте в нашем материале.

Биография Канье Уэста

Канье Уэст – один из самых высокооплачиваемых знаменитостей в современном шоу-бизнесе, информирует 24 канал. Исполнитель известен своими резкими высказываниями на церемониях и в соцсетях, а его слова нередко приводили к скандалам.

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Исполнитель женат на одной из самых красивых и сексуальных женщин планеты – Ким Кардашян и воспитывает 4 детей. Подробнее биографию Канье Уэста – читайте далее.

Детские годы Канье Уэста

Канье Омари Уэст родился в интеллигентной афроамериканской семьи в Атланте. Его отец работал фотокорреспондентом в местной газете, а мать была профессором филологии, преподавала английский язык. Когда мальчику исполнилось 3 года, родители развелись и мать переехала с сыном в Чикаго. Там она устроилась на должность декана местного университета, а через 6 лет она с сыном отправилась в Китай по программе обмена.



Маленький Канье Уэст

10-летнему мальчику пришлось в чрезвычайно короткий срок выучить китайский язык, поскольку он оказался единственным иностранцем в классе. Канье еще в детства был способным, поэтому прекрасно справился с этой нелегкой задачей и через несколько месяцев уже общался на китайском со своими сверстниками и учителями.

Стоит отметить, что будущий рэпер имел прекрасную память и мог неординарно мыслить. В 5-летнем возрасте он сочинил свое первое стихотворение, а в третьем классе увлекся музыкой и живописью. С тех пор он начал интересоваться жизнью местного хип-хоп сообщества.

После школы Канье Уэст получил грант на обучение в Американской академии искусств, но стипендию ему дали для обучения на факультете изобразительных искусств, а не музыки, как парень надеялся. Поэтому впоследствии он перевелся в Чикагский университет и погрузился в английскую литературу.

Канье Уэст в годы учебы

В период обучения он осознал, что заниматься музыкой ему приносит гораздо больше удовольствия, чем английская лингвистика, поэтому он оставил обучение, даже несмотря на протесты матери.

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Звездный путь Канье Уэста

В Нью-Йорке будущему рэперу пришлось побороться за свое место под солнцем. Еще в школьные времена Уэст писал композиции для известных артистов, среди которых были Бейонсе, Jay-Z и другие. Очень долгое время Канье не мог выйти из тени и самостоятельно начать певческую карьеру.

Осенью 2002 году Канье Уэст попал в авиакатастрофу. Он получил перелом челюсти и чудом остался живым. После этого несчастного случая будущий артист изменил свои взгляды на жизнь, а все свои переживания он вложил в несколько треков, которые посвятил Богу и своему спасению. Отдавать написанные песни другим артистам было бессмысленно, ведь в них он описал собственную жизнь, поэтому он выпустил свой дебютный диск The College Dropout. Пластинка трижды получила платиновый статус.

Вторая пластинка Late Registration принесла Канье Уэсту премию Грэмми. Таким образом певец, которому отказывали студии звукозаписи, вошел в число самых успешных рэперов в мире.

У Канье Уэста 21 премия Грэмми / Stereogum

После успеха второго альбома музыкальные диски исполнителя начали появляться один за одним. Все работы артиста имели огромную популярность по всему миру. Канье Уэст получил 21 премию Грэмми, благодаря чему он является одним из рекордсменов по количеству выигранных номинаций и рекордсменом среди хип-хоп-музыкантов, а также артистов своего возраста.

Самыми популярными хитами мирового масштаба стали треки Stronger, Heartless, Love Lockdown. Совместная композиция с рэпером Jay-Z Ni**as In Paris вызвала настолько большой резонанс, что на концерте в Париже в 2012 году музыканты исполнили ее 11 раз.

Один из самых известных треков Канье Уэста Stronger: смотрите видео онлайн

Скандалы с участием Канье Уэста

После того, как Канье Уэст получил премию MTV EMA за "лучший видеоролик", он раскритиковал организаторов мероприятия, обвинив их в предвзятости. Кроме нелестных высказываний в адрес других артистов он был замешан в секс-скандале, когда в 2002 году в сеть попало секс-видео Канье. В 2008 году певец сломал камеру папарацци, за что был вынужден выплатить штраф. Известно, что Уэст публично заявлял, что не любит Майкла Джексона.



Канье Уэст во время драки с фотографом

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Личная жизнь Канье Уэста

В молодости Канье Уэст встречался с дизайнером Алексис Файфер, он даже успел сделать ей предложение, однако через 1,5 года после помолвки пара рассталась. С 2008 по 2010 год музыкант встречался с моделью Эмбер Роуз. Однако роман с Ким Кардашьян стал легендарным. Будущие супруги познакомились еще в 2004 году. Лишь через 8 лет после дружеских отношений они начали встречаться.

Свадьба Ким Кардашян и Канье Уэста

В июне 2013 года у Канье Уэста и Ким Кардашян родилась дочь Норт, а через год они сыграли роскошную свадьбу во Флоренции. В декабре 2015 года у супругов родился сын Сейнт. Из-за проблем со здоровьем Ким не могла забеременеть в третий раз, поэтому в январе 2018 года суррогатная мать родила для звездной пары девочку, которую назвали Чикаго. В мае 2019 года у супругов родился четвертый ребенок – сын Псалм, которого также выносила суррогатная мать.

Состояние Канье Уэста

Кроме музыкальной деятельности Канье хорошо известен как модный дизайнер. Он сотрудничал с такими мировыми брендами как Nike, Louis Vuitton и Adidas, а с 2012 года выпускает одежду и обувь под собственной маркой Yeezy. Вест также является владельцем креативного агентства DONDA, названного в честь ныне покойной матери, и звукозаписывающей компании GOOD Music.

Канье выделяет огромные суммы на благотворительность, основал собственный фонд для борьбы с неграмотностью, часто помогает людям, пострадавшим от войн, эпидемий и природных катастроф.

Канье Уэст называет себя величайшим исполнителем в мире

Авторитетное издание Forbes официально признало Канье Уэста миллиардером. По подсчетам издания, состояние рэпера составляет 1,3 миллиарда долларов. Его линейка кроссовок Yeezy оценена в 1,26 миллиарда долларов.

После выхода статьи на Forbes, знаменитость обратился в редакцию: "Не миллиард, а 3,3 миллиарда долларов, поскольку никто в Forbes не умеет считать".

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Что известно о баллотировании Канье Уэста в президенты США

За три месяца до выборов Канье Уэст объявил о баллотировании в президенты США, впрочем, делает он это уже не впервые. Известно, что в 2018 году рэпер встречался с президентом США Дональдом Трампом и говорил о своем желании баллотироваться в президенты в 2024 году.

Канье Уэст и Дональд Трамп

Во время выборов Канье Уэст поддержал кандидатуру Дональда Трампа, а после его победы встретился с ним, чтобы обсудить мультикультурализм в США.

По словам рэпера, его кампания – не пиар: "Как и со всем, что я делал в своей жизни, я нацелен на победу", – отметил Канье Уэст.