После баллотирования на пост президента США рэпер Канье Уэст решился на откровенность с избирателями и активно делится курьезными подробностями личной жизни. В сети появляются пикантные заявления и о светской львице Ким Кардашян. Как выяснилось, артист в течение двух лет требует развода с женой, ведь потерял доверие к ней из-за ревности.

После того, как Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США его личная страница в Твиттере превратилась в платформу для откровенных разговоров с поклонниками и избирателями. Утром 22 июля он опубликовал очередное курьезное сообщение, которым пролил свет на супружескую жизнь с Ким Кардашян. Несмотря на то, что "твит" быстро исчез из профиля, он успел разлететься в прессе, ведь претендент на пост президента США заговорил о разводе со светской львицей и матерью четырех общих детей.

К теме В семье Ким Кардашян и Канье Уэста проблемы из-за президентской кампании рэпера, – СМИ

43-летний Канье Уэст объявил, что задумывается о разводе со звездной женой уже на протяжении двух лет. Причиной для разрыва могла стать ревность рэпера, поскольку эти мысли появились после частной встречи Ким Кардашян с американским исполнителем Миком Миллом.

Я пытаюсь развестись с тех пор, как Ким виделась с Миком Миллом в номере Waldorf для обсуждения тюремной реформы,

– написал Канье Уэст.

Кандидат в президенты США вспомнил инцидент, который произошел в ноябре 2018 года. Тогда Ким Кардашян вместе с 33-летним Миком Миллом выступала на саммите уголовного правосудия в Лос-Анджелесе. Однако звезды встретились и для разговора в номере отеля Waldorf Astoria Beverly Hills, что не на шутку возмутило Канье Уэста. Если рэпер Мик Милл вел себя должным образом, то Ким, по его словам, "перешла черту".

Курьезные заявления Канье Уэста

Стоит отметить, что предыдущие высказывания Канье Уэста также касались подробностей частной жизни с женой. Он заявил, что любимая хотела сделать аборт, когда была беременна первенцем Норт, а от радикального шага ее отговорил именно рэпер.

После этих обличительных семейных подробностей Ким Кардашян хотела забрать мужа из Вайоминга на лечение, поскольку у него проблемы с психикой. Однако Канье Уэст объявил о намерениях жены в твиттере, после чего Ким и теща Крис Дженнер отказались с ним общаться. Близкое окружение рэпера утверждает, что он страдает от маниакального биполярного расстройства, а решение баллотироваться в президенты США связывают с обострением болезни.