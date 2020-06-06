Канье Уэст оплатил обучение дочери умершего Джорджа Флойда
Всемирно известный рэпер и дизайнер Канье Уэст пожертвовал 2 миллиона долларов семьям афромериканцев, пострадавшим от насилия со стороны правоохранителей. Часть средств будет перечислена на оплату будущей учебы в колледже дочери Джорджа Флойда.
По данным представителя исполнителя, эти средства передадут семьям Ахмада Арбери, Брианы Тейлор и Джорджа Флойда, в смерти которых виноваты правоохранители. Об этом пишет издание Variety.
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Исполнитель перечислил часть денег в благотворительный фонд, который покроет плату за обучение в колледже дочери Джорджа Флойд Джанни. Остальная сумма пойдет на оплату юридических и судебных расходов семей.
Кроме этого, рэпер пожертвовал часть денег афроамериканцам, бизнес которых пострадал из-за карантина, а также вследствие масштабных погромов, которые устроили участники протестов в США.
Кто такие Ахмад Арбери и Бриана Тейлор?25-летнего Ахмада Арбери застрелили во время пробежки. Убийство совершили бывший полицейский со своим сыном. Однако суд оправдал мужчин, поскольку для ареста не было оснований. В отчете указано, что они действовали в рамках самообороны.
26-летняя Бриана Тейлор умерла после того, как полицейские выстрелили в нее 8 раз во время выполнения ордера на обыск.
Отметим, что Канье Уэст также присоединился к участникам масштабных протестов в Чикаго. В соцсетях распространяются видео, на которых рэпер находится в толпе протестующих.
Что известно о масштабных протестах в США
- 25 мая полицейские жестоко задержали темнокожего американца Джорджа Флойда за то, что мужчина пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.
- На видео, которое попало в сеть, видно, что полицейский 7 минут прижимал шею мужчины к земле и отпустил его лишь тогда, когда тот уже был без сознания.
- После этого США охватили массовые протесты, в результате которых арестовали более 4 тысяч человек. Пострадавшие есть среди и силовиков, и митингующих. В крупных городах ввели комендантский час.
- Массовые акции протеста кое-где превратились в мародерство: участники грабили магазины и уничтожали чужие машины.
- Ряд акций против расизма прошел и во многих других странах. В частности, протесты добрались и до Австралии.