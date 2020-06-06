Всемирно известный рэпер и дизайнер Канье Уэст пожертвовал 2 миллиона долларов семьям афромериканцев, пострадавшим от насилия со стороны правоохранителей. Часть средств будет перечислена на оплату будущей учебы в колледже дочери Джорджа Флойда.

По данным представителя исполнителя, эти средства передадут семьям Ахмада Арбери, Брианы Тейлор и Джорджа Флойда, в смерти которых виноваты правоохранители. Об этом пишет издание Variety.

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Исполнитель перечислил часть денег в благотворительный фонд, который покроет плату за обучение в колледже дочери Джорджа Флойд Джанни. Остальная сумма пойдет на оплату юридических и судебных расходов семей.

Кроме этого, рэпер пожертвовал часть денег афроамериканцам, бизнес которых пострадал из-за карантина, а также вследствие масштабных погромов, которые устроили участники протестов в США.

Кто такие Ахмад Арбери и Бриана Тейлор?25-летнего Ахмада Арбери застрелили во время пробежки. Убийство совершили бывший полицейский со своим сыном. Однако суд оправдал мужчин, поскольку для ареста не было оснований. В отчете указано, что они действовали в рамках самообороны.



26-летняя Бриана Тейлор умерла после того, как полицейские выстрелили в нее 8 раз во время выполнения ордера на обыск.

Отметим, что Канье Уэст также присоединился к участникам масштабных протестов в Чикаго. В соцсетях распространяются видео, на которых рэпер находится в толпе протестующих.

JUST IN: Kanye West joins protest in his hometown Chicago. pic.twitter.com/IEUxe1kKNG — All Love Hip Hop (@AllLoveHipHop) June 5, 2020

Что известно о масштабных протестах в США