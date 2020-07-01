Американский рэпер Канье Уэст неоднократно отличался странными постами в своем Твиттере. На этот раз он поздравил свою знаменитую жену со статусом миллиардера, хотя по данным Forbes она обладает 900 миллионами долларов.

Возможно, Канье Уэст не хотел обращать внимания на такие "мелочи", что для 1 миллиарда состояния Ким не хватило 100 миллионов долларов. Но косметическая компания светской львицы действительно была оценена в миллиард долларов, однако она продала компании Coty 20-процентную долю своей фирмы, поэтому сейчас журнал Forbes оценивает ее финансовое состояние в 900 миллионов долларов.

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Канье Уэст, похоже, все равно хотел сделать приятное своей жене и поздравил по случаю этого ее в сети. Мужчина оставил странное фото с недозрелыми овощами и цветами, которое, вероятно, может понять только он и Ким, и опубликовал трогательное поздравление.

Я так горжусь тем, что моя прекрасная жена Ким Кардашян официально стала миллиардером. Ты выдержала безумные ураганы и теперь Бог засиял над тобой и твоей семьей. Такое благословение это тихая жизнь. Так создал я для тебя тихую жизнь. Мы так тебя любим,

– написал в твиттере Канье Уэст.

I am so proud of my beautiful wife Kim Kardashian West for officially becoming a billionaire



You’ve weathered the craziest storms and now God is shining on you and our family



So blessed this is still life

So I made you this still life



We love you so much pic.twitter.com/Vvtgzodnah — ye (@kanyewest) June 30, 2020

Добавим, что журнал Forbes в апреле 2020 года также оценил состояние и рэпера. Согласно официальным данным, его состояние оценивают в 1,3 миллиарда долларов, в то время как линия его кроссовок Yeezy оценена в 1,26 миллиарда долларов.

Позицию миллиардера недавно потеряла звездная сестра Ким Кардашян – Кайли Дженер, поскольку после пересчета журналистами издания ее состояния, выяснилось, что у нее 900 миллионов долларов, а не миллиард. В фальсификации цифр обвиняют ее мать – Крис Дженнер, которая якобы была в сговоре с бухгалтером и подделывала документы и цифры.