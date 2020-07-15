Американский рэпер Канье Уэст недавно наделал много шума в СМИ, заявив, что подает свою кандидатуру на президентские выборы в США. Теперь в сети появилось, что мужчина снял свою кандидатуру по непонятным причинам, а по мнению инсайдеров решение стать президентом – следствие обострения психического расстройства.

Новость о намерении Канье Уэста стать президентом США всколыхнула мир 7 июля, сообщает 24 канал. Мужчина заявлял, что хочет баллотироваться как независимый кандидат. Тогда же его сразу поддержал знаменитый миллиардер Илон Маск, который через несколько дней открестился от своих слов, прочитав курьезную программу действий Канье Уэста в США. Там отмечалось, что рэпер собирается использовать модель Ваканды (государства из вселенной Marvel) для США, а также запретить аборты, вакцинации и смертную казнь. В своей программе он часто отсылался к молитве и обращению к Богу.

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Почему Канье Уэст отказался от президентской гонки?

По информации изданий Intelligencer, а также The Sun и New York Magazine, которые на него ссылаются, Канье Уэст снял свою кандидатуру с выборов менее чем через две недели после своего заявления о желании баллотироваться в президенты. По мнению семьи рэпера, его желание стать главой государства является следствием очередного обострения психического расстройства. Еще раньше Ким Кардашян рассказала о его психических проблемах, а сам Канье Уэст признался, что у него – биполярное расстройство.

Специалист по подготовке к выборам Стив Кремер рассказал, что, работая в составе команды Уэста, он увидел, что в двух штатах рэпер получил бешеную поддержку от избирателей. Несмотря на то, что для многих работников и волонтеров работа казалась серьезной и перспективной, музыкант вышел из гонки, не объяснив своей действий. Из-за этого персонал глубоко разочаровался в Уэсте, они не только потеряли работу, но и отчаялись в кандидате.

Канье Уэст не будет участвовать в избирательной гонке в США / Getty Images

Я не могу сказать о Канье ничего хорошего или плохого. Каждый имеет свое личное решение о том, почему он принимает решение. Баллотирования в президенты – это одна из самых сложных задач для того, чтобы на самом деле об этом думать,

– отметил Кремер.

В издании добавляют, что просмотрев шаги Уэста в первые две недели, делая его кандидатом, кампания была сразу несерьезной и не имела бы успеха в будущем. Большой диссонанс у его сторонников вызвали заявления Канье о его мечте об "американской Ваканде" и других оригинальных вещах.

"Уэст точно попытается баллотироваться в будущем. Дональд Трамп неоднократно намекал на свои президентские планы перед тем, как бесславно сошел на золотом эскалаторе в 2015 году. Амбиции Уэста стать кандидатом в президенты должны быть более серьезными, чем его амбиции стать Вилли Вонка" – суммировали в издании Intelligencer.

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Что теперь думает Илон Маск о Канье Уэсте?

Что интересно, такого же мнения придерживается миллиардер и основатель таких компаний, как SpaceX и Tesla, Илон Маск. Несмотря на удаленные твиттер-сообщения с поддержкой Уэста, по информации издания Business Insider он все еще верит в Канье. Но убежден, что Западу будет лучше на выборах 2024 года, чем 2020-го. Возможно, инженер также намекает на поспешные шаги Уэста и ему следует лучше подготовиться к выборам в 2024 году, чем в этом году.

Мнение 50 Cent о кандидатуре Уэста

А вот по мнению другого рэпера и коллеги Канье Уэста – 50 Cent, "президентская кампания Уэста – это просто диверсия". В издании Billboard он иронично говорил: "Я собираюсь подумать о том, чтобы самому выставить свою кандидатуру. Я собираюсь бежать, чтобы отвлечь внимание кого-то еще. Вы бы столкнулись с тем, кто только что дал вам 2 миллиона долларов". Так он намекнул, что Уэст просто мог бы оттянуть голоса от других кандидатов, дав возможность снова Дональду Трампу стать президентом США. В частности, по информации Forbes, на прошлой неделе бренд одежды YEEZY, принадлежащей Уэсту, получил 2 миллиона долларов в рамках программы Трампа Trump's Paycheck Protection Program (PPP), что спасло более 100 рабочих мест в компании.



Канье Уэст и Дональд Трамп на встрече в октябре 2018 года / Getty Images