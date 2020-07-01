Американский рэпер Канье Уэст и его коллега по сцене Трэвис Скотт представили новый хит под названием Wash Us In The Blood. Композиция войдет в новый альбом Уэста God's County, дату выхода которого еще держат в секрете.

Релиз сингла состоялся 1 июля на ютуб-канале Канье Уэста. С момента публикации его посмотрели 3,7 миллиона раз, а в комментариях можно увидеть положительную реакцию фанатов на новый хит.

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В видеоролике режиссер Артур Джафа сумел соединить записи с гастрольного тура Уэста, стрим игры GTA 5, кадры с протестов в США на фоне расового скандала, фрагменты выступления его церковного хора Sunday Service, а также кадры с дочерью Норт Уэст.

Канье Уэст и Трэвис Скотт – Wash Us In The Blood: смотреть видео онлайн

Как сообщают в издании "Новое Время", обозреватель британской The Guardian назвал новый сингл Канье Уэста "чрезвычайно мощным исследованием расы и веры": "Этот новый трек показывает Канье в его лучшем проявлении, превращая его гнев с искусным фокусом в апокалиптическое видение Америки".