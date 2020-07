Канье Уэст выпустил хит Wash Us In The Blood / Скриншот из видео

Американский рэпер Канье Уэст и его коллега по сцене Трэвис Скотт представили новый хит под названием Wash Us In The Blood. Композиция войдет в новый альбом Уэста God's County, дату выхода которого еще держат в секрете.