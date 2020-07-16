43-летний американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США. После шквала обсуждения он успел подать документы избирательного округа штата Оклахома и заплатил регистрационный взнос в размере 35 тысяч долларов.

Более двух недель имя Канье Уэста не исчезает из заголовков в мировой прессе. Рэпер объявил о намерении баллотироваться в президенты США и сдержал свое слово, как информирует Associated Press. Очень популярный и успешный рэпер зарегистрировался кандидатом на президентских выборах в США в 2020 году, поэтому светская львица Ким Кардашян имеет шанс стать первой леди Америки.

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Канье Уэст 15 июля успел подать документы в избирательный округ штата Оклахома. Именно эта дата была крайним сроком регистрации, поскольку в других штатах срок подачи документов рэпер уже просрочил. Кроме того, кандидат заплатил взнос 35 тысяч долларов – более 950 тысяч гривен.

Известно, что музыкант будет участвовать в выборах от комитета "Канье 2020", а название его собственной партии – BDY. Как ранее он сообщал в одном из интервью, полное название – The Birthday Party, что переводится как "Партия дня рождения".

Следует заметить, что Канье Уэст вошел в президентскую гонку через день после того, как в западной прессе появились сообщения, что артист снял свою кандидатуру с избирательных гонок. Такие новости спровоцировали слова специалиста по подготовке к выборам Стива Кремера, который заверил, что Канье Уэст "вышел из гонки", чем разочаровал всю команду, которая работала над кампанией.