Канье Уэст официально стал миллиардером: каково состояние рэпера

Популярный американский рэпер и муж звезды телесемейства Ким Кардашян Канье Уэст официально стал миллиардером. Его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов.

Хотя пандемия коронавируса продолжается, и мир охватил кризис, однако количество миллиардеров растет. Журнал Forbes оценивает состояние Канье Уэста в 1,3 миллиарда долларов, а линия его кроссовок Yeezy оценена в 1,26 миллиарда долларов.

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Канье уже давно стремится к тому, чтобы его называли миллиардером. Однако долгое время он отказывался подавать документы, которые бы подтверждали это. Исполнитель отмечал, что показал чек на 890 миллионов долларов, однако издание так и не признало мужчину миллиардером. В конце концов он сдался, и раскрыл финансовые отчеты.

Однако даже после публикации, в которой Forbes признал рэпера миллиардером, он не успокоился, так как считает свои доходы гораздо большими.

Не миллиард, а 3,3 миллиарда долларов, поскольку никто в Forbes не умеет считать,

– заявил Уэст.

Канье Уэст официально стал миллиардером: смотрите видео онлайн