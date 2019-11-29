Канье Уэст представил новый клип: звездная семья в кадре

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Семья Канье Уэста и Ким Кардашян / Instagram /@kanyewestt_official

42-летний американский рэпер презентовал видеоработу на песню "Closed on Sunday". Трек вошел в последний альбом исполнителя "Jesus is King", который он посвятил христианской тематике. Личным примером Канье Уэст показывает, как важно исповедовать семейные ценности.

Хип-хоп исполнитель решил приурочить выход своего клипа ко Дню благодарения, который в США отмечали вчера, 28 ноября. Символично, что в этом видео снялись звездные представители телесемейства: Ким Кардашян с детьми, Крис Дженнер, Кортни и его племянники.

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Съемки клипа проходили в штате Вайоминг, где супруги недавно приобрели роскошное ранчо Monster Lake Ranch за 14 миллионов долларов. Клип начинается с того, что Ким и Канье просыпаются со своими четырьмя детьми среди скал. А из автомобилей, которые больше напоминают танки, выходят другие родственники. Таким наглядным примером Канье Вест подтвердил строки из своей песни.

Не делайте селфи, отложите Инстаграм. Соберитесь всей семьей, возьмитесь за руки и помолитесь. Когда у вас родятся дочки, берегите их. Остерегайтесь злых языков, не позвольте им себя обидеть,
– призывает исполнитель.

Кроме "Closed on Sunday", в девятый студийный альбом рэпера "Jesus is King" вошли еще 10 композиций религиозного направления. Канье Уэст является идейным вдохновителем серии мероприятий "Sunday Service". Во время своих концертов рэпер выступает в роли проповедника.

Канье Вест – Closed on Sunday: смотреть клип онлайн

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Религия Ким Кардашян Канье Вест LifeStyle Музыка Новости LifeStyle
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