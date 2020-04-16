Канье Уэст страдал от алкоголизма: Утром смешивал водку с апельсиновым соком

Американский рэпер решился избавиться от всех вредных привычек и ныне пропагандирует веру и любовь к Господу. Однако Канье Уэст откровенно признался, что ранее имел проблемы с алкоголем и сумел побороть их самостоятельно.

В интервью для майского выпуска GQ один из самых успешных исполнителей современности вспомнил переломный момент своей жизни. Канье Уэст признался, что когда-то ни один его день не проходил без алкоголя.

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Хотя в мире шоу-бизнеса рэпера никогда не воспринимали как алкоголика, он решился рассказать публично о своей зависимости. Канье вспомнил, что однажды работал над новой коллекцией одежды в своем кабинете, а в холодильнике его уже ждала бутылка водки. Однако он решил отказаться от алкоголя, ведь осознал, что пьет каждый день. Исполнитель отметил, что к такому решению пришел самостоятельно.

Осознав, что мне приходилось пить каждый день, я бросил. Но никто никогда не говорил мне: "Эй, ты функциональный алкоголик". Люди называли меня сумасшедшим, люди называли меня как угодно – но не функциональным алкоголиком. И я продолжал утром смешивать апельсиновый сок с водкой,

– вспомнил Канье Уэст.

Функциональными алкоголиками называют тех людей, которые продолжают посвящать себя карьере и самореализации, однако регулярно употребляют алкоголь в большом количестве. Так и Канье Уэст стремительно преуспевал на территории музыкальной индустрии, однако зависел от выпивки.