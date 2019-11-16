Канье Уэст выступил перед заключенными в Техасе по религиозным мотивам: фото

14 Читати новину українською
Рэпер Канье Уэст / Instagram /@kanyewestt_official

Знаменитый американский рэпер спел в техасской тюрьме. Его выступление было стилизовано под церковную службу и проходило в рамках мероприятия "Sunday Service" – "воскресная служба". Вместе с ним эту благотворительность поддерживают еще около 100 музыкантов и звезд.

В пятницу утром, 15 ноября, Канье Уэст устроил громкое шоу в тюрьме штата Техас. Он выступил перед арестантами вместе с хором. Появление исполнителя стало сюрпризом даже для сотрудников. Он исполнил немало треков на религиозную тематику из своего нового альбома "Jesus Is King".

Читайте также: Американский рэпер Канье Уэст собрался баллотироваться в президенты США

Канье Уэст является идейным вдохновителем серии мероприятий "Sunday Service". Во время своих концертов рэпер выступает в роли проповедника. Сам Канье Уэст христианин, однако его "служба" пропагандирует веру и любовь к Господу для представителей всех конфессий, независимо от вероисповедания. Рэпер называет такую благотворительность исцелением для себя самого.

Это миссия, а не шоу,
– процитировал Канье Веста шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

Канье провел с арестантами несколько часов. Тюрьма округа Харрис опубликовала фрагмет выступления Канье Уэста на своем ютуб-канале

В России загадочно умер известный молодой политик Никита Исаев
сегодня
7227
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Религия Канье Вест
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какие украинки поражали Дональда Трампа на конкурсе красоты "Мисс Вселенная": фото
15 ноября 20:20 Какие украинки поражали Дональда Трампа на конкурсе красоты "Мисс Вселенная": фото
Юлія Михайлова 469
Кино на выходные: пятерка интересных фильмов, которые вас не разочаруют
15 ноября 20:09 Кино на выходные: пятерка интересных фильмов, которые вас не разочаруют
Юлія Турелик 206
Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
15 ноября 18:07 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 38712
Как защитить волосы в холодное время: советы парикмахера
15 ноября 17:20 Как защитить волосы в холодное время: советы парикмахера
Юлія Девда 62
Куда пойти в Киеве в выходные: афиша на 15 – 17 ноября
15 ноября 12:11 Куда пойти в Киеве в выходные: афиша на 15 – 17 ноября
Уляна Журба 444
Новости
Больше новостей
Залиште відгук