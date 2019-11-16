Канье Уэст выступил перед заключенными в Техасе по религиозным мотивам: фото

Знаменитый американский рэпер спел в техасской тюрьме. Его выступление было стилизовано под церковную службу и проходило в рамках мероприятия "Sunday Service" – "воскресная служба". Вместе с ним эту благотворительность поддерживают еще около 100 музыкантов и звезд.

В пятницу утром, 15 ноября, Канье Уэст устроил громкое шоу в тюрьме штата Техас. Он выступил перед арестантами вместе с хором. Появление исполнителя стало сюрпризом даже для сотрудников. Он исполнил немало треков на религиозную тематику из своего нового альбома "Jesus Is King".

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Канье Уэст является идейным вдохновителем серии мероприятий "Sunday Service". Во время своих концертов рэпер выступает в роли проповедника. Сам Канье Уэст христианин, однако его "служба" пропагандирует веру и любовь к Господу для представителей всех конфессий, независимо от вероисповедания. Рэпер называет такую благотворительность исцелением для себя самого.

Это миссия, а не шоу,

– процитировал Канье Веста шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

Say what you want about the man. But @kanyewest and his choir brought some light to people who needed it today at the Harris County Jail. pic.twitter.com/ornRlEldNP — Jason Spencer (@JSpencer_HCSO) 15 листопада 2019 р.

Канье провел с арестантами несколько часов. Тюрьма округа Харрис опубликовала фрагмет выступления Канье Уэста на своем ютуб-канале.