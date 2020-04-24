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Канье Уэст забрал 4 детей от Ким Кардяшян в другой штат: звездная мама нуждается в отдыхе

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Канье Уэст забрал четырех детей от Ким Кардяшян в другой штат / Instagram / @kimkardashian

В условиях карантина светской львице Ким Кардашян пришлось сменить привычные вечеринки на воспитание четверых детей. Она не стала скрывать, что ей трудно справиться с малышами, а в их доме настоящий хаос. Спасать звездную маму взялся муж Канье Уэст, который забрал потомков в другой штат, чтобы звездная мама смогла отдохнуть наедине.

Для множества семей по всему миру изоляции стала настоящим испытанием на прочность. Ведь сейчас даже взрослым трудно оставаться дома, а детям – тем более. Многодетная Ким Кардашян публично признавалась, что ей сложно самостоятельно ухаживать за четырьмя отпрысками разного возраста – 6-летней Норт, 4-летним Сэйнт, 2-летней Чикаго и 10-месячным Псалмом. Как сообщает издание People, родители решили проводить время с детьми по очереди.

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Первым взял на себя ответственность папа Канье Уэст. С детьми он отправился в штат Вайоминг, где супруги недавно приобрело два роскошных ранчо, а сама Ким осталась в Калифорнии.

На перемене Канье убегает в свой рабочий офис. Они по очереди ухаживают за детьми,
– рассекретили инсайдеры.

В доме пары на карантине происходит настоящий хаос. Двое старших детей часть дня занимаются дистанционным обучением, а в это время Ким Кардашян приходится ухаживать только за младшими. Однако впоследствии все они развлекаются на заднем дворе имения. "Это безумие. Я будто прячусь от них. Если я когда-то и задумывалась хотя бы на минуту, что хочу пятого ребенка, то, находясь в самоизоляции с четырьмя детьми, поняла, что на самом деле этого более чем достаточно", – отмечала ранее звездная мама.

Автор: Марина Джура
Теги: Канье Вест Звездные дети Ким Кардашян Новости LifeStyle LifeStyle
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