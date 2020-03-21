Канье Уэста и Ким Кардашьян обвинили во лжи в отношении Тейлор Свифт: детали скандала

О вражде между Тейлор Свифт и Канье Уэстом знает весь шоу-бизнес. Еще в 2016 году рэпер выпустил песню Famous, которой публично оскорбил певицу. Тогда супруги уверяли, что Тейлор Свифт знала про строки сингла, однако в сеть просочился телефонный разговор, который пролил свет на ложь семейства.

Сторонники одной из самых популярных исполнительниц современности 30-летней американки Тейлор Свифт опубликовали в твиттере ролик телефонного разговора, о котором гремела мировая пресса четыре года назад. В 2016 году Канье Уэст выпустил одиозную песню Famous, в которой фигурировало имя певицы.

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Тогда строки песни вызвали настоящий скандал: "Я чувствую, что я и Тейлор все еще можем заниматься сексом. Почему? Я сделал эту стерву известной". Супруги уверяли, что звезда знает об этих словах в тексте. Ким даже опубликовала телефонный разговор мужа с Тейлор Свифт, в котором девушка соглашается на такой противоречивый эксперимент, но не одобряет его.

Только сейчас поклонникам певицы удалось раздобыть видеоподтверждение полного телефонного разговора. Из него становится понятно, что Канье Уэст не предупреждал Тейлор Свифт о том, что публично унизит звезду. Сеть взорвалась многочисленными сообщениями, в которых оправдала кумира и обвинила семейство во лжи.

KIM K AND KANYE AND THE MOST DESPICABLE, GROSS AND MANIPULATIVE PEOPLE IN THE INDUSTRY THEY LIED ABOUT TAYLOR SWIFT IN 2016 AND THIS THREAD OF THE LEAKED PHONE CONVERSATION WILL SHOW YOU THAT. pic.twitter.com/jCw07z8Vpf — ????, ??? (@redligion) March 21, 2020

Напомним, про напряженные отношения между Канье Уэстом и Тейлор Свифт публика знает более 11 лет. В 2009 году исполнитель вручал награду 19-летней певице на церемонии MTV Video Music Awards. Тогда он публично заявил, что присудил бы победу за лучший клип Бейонсе. Звездные коллеги раскритиковали такой поступок рэпера, а впоследствии звезда признал свою ошибку.

Однако уже в 2016 году он представил сингл Famous, которым унизил Тейлор Свифт. Кроме того, он записал клип, в котором предстали восковые фигуры обнаженных звезд, среди которых и молодая артистка. После этого Тейлор взяла паузу в музыке и вернулась с альбомом Reputation в ноябре 2017 года.