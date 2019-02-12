Каникулы закончились: королева Елизавета II засветила стильное твидовое пальто дорогой в Лондон

После длительного периода рождественских праздников британский монарх вернулась к своим непосредственным обязанностям королевы. 11 февраля она прибыла на железнодорожную станцию King's Lynn, где села в поезд и отправилась в Лондон.

Еще с декабря 2018 года королева Елизавета II находилась в загородной резиденции в Сандрингеме. Дворец расположен на западе графства Норфолк, куда ежегодно Ее Величество отправляется вместе с мужем на рождественские праздники. Там же и встречают Рождество ближайшие родственники королевы, которые приезжают к ней в гости.

Читайте также: Елизавета II появилась в самом актуальном цвете года на публике: очаровательные фото

А вот вчера, 11 февраля, королеву заметили на железнодорожной станции King's Lynn в Норфолке, откуда она поездом отправилась обратно в Лондон в Букингемский дворец. Для недолговременного выхода на публику Елизавета II выбрала стильное твидовое пальто серого цвета с белыми горизонтальными линиями.

Королева Елизавета II на станции King's Lynn в графстве Норфолк / Getty Images

Из-под пальто проглядывало светло-коричневое платье ниже колен. Королевский образ завершили туфли, перчатки и сумочка черного цвета. На ее шее и в ушах красовались традиционные любимые жемчужины, а губы и скулы были подчеркнуты приглушенным розовым. Королева, полная сил и энергии, уверенно шагала рядом со своей охраной и королевскими поклонниками.



Королева Елизавета II в графстве Норфолк / Getty Images



Королева Елизавета II в графстве Норфолк / Getty Images