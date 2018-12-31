Каникулы закончились: Рози Хантингтон-Уайтли вернулась домой с Джейсоном Стэтхэмом и сыном

Рождественские каникулы знаменитой английской супермодели, ее бойфренда Джейсона Стэтхэма и их сына Джека Оскара закончились. Звездные родители вернулись домой в привычный рабочий график.

Рози Хантингтон-Уайтли и ее бойфренд Джейсон Стэтхем решили праздновать Новый год втроем вместе с сыном в теплых краях. Звездная пара отправилась на остров Кауаи, что на Гавайях.

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"Ангел" Victoria's Secret радовала своих поклонников снимками невероятно красивых пейзажей местности и фотографиями, на которых она эффектно позирует в купальниках. Полуторагодовалый сын Рози и Джейсона также появлялся на снимках с отдыха, однако лицо малыша пара пока не показывает своим поклонникам.

Джек Оскар предстал со звездной мамой на фото, где они отдыхали на гамаке, а также во время прогулки по острову.

В последний день отпуска к Рози присоединилась ее сестра, они рассматривали остров с вертолета и занимались пешеходным туризмом.

Однако райский отдых звездной четы закончился и они отправились домой на встречу будням. Фото с самолета, на котором Джейсон Стэтхэм держит маленького сына, глядя в окно, Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала на своей странице в Instagram.

"Мы едем домой", – прокомментировала фото модель.



