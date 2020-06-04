Из-за пандемии коронавируса 73-й Каннский кинофестиваль пришлось отменить. Однако киноманам не стоит расстраиваться, ведь все фильмы, которые должны были дебютировать на экранах в мае покажут на осенних фестивалях в Торонто, Нью-Йорке и Лионе. Какие же фильмы вошли в программу Канн – узнавайте в материале.

По данным Variety, объявление программы состоялось вечером 3 июня в пустом кинозале Дворца фестивалей. Согласно официальным данным, специальный комитет рассмотрел рекордное количество заявок, поступивших из разных стран мира. Из более 2000 новых фильмов они отобрали всего 56. Поэтому глава Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр и художественный директор Тьерри Фремо опубликовали программу мероприятия и поделились своими впечатлениями от фильмов.

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Интересно, что организаторы кинособытия решили не делить все на привычные секции. Все потому, что главной целью было привлечение внимания общественности к тем фильмам, которые после завершения карантина выйдут на большой экран.

Такие фестивали, как Канны, призваны показать новые таланты на карте мира. Еще никогда в официальном отборе не было так много молодых режиссеров, как в 2020 году, – отметили представители Канн.

Известно, что все фильмы будут транслировать с эмблемой Каннского кинофестиваля во время осенне-зимних мероприятий.

В программу Каннского кинофестиваля-2020 попали:

"Лето 85-го" (Summer of '85) Франсуа Озона

"Душа" (Soul) Пита Доктера

"Еще по одной" (Another Round) Томаса Винтерберга

"Французский диспетчер" (The French Dispatch) Уэса Андерсона

Asa ga Kuru Наоми Кавасе

Last Words Джонатана Носситера

"Падение" (Falling) Вигго Мортенсена

"Обычная страсть" (Passion Simple) Даниэль Арбиден и др.

Пьер Лескюр добавил, что многие фильмы, которым эксперты прогнозировали победу, не вошли в список. Причиной стал перенос даты премьеры на 2021 год.

За престижную награду должны бороться 20 режиссеров, которые являются дебютантами в Каннах. Кроме этого, на пальмовую ветвь претендовали 16 талантливых женщин, которые представили на отборе свои фильмы. Все они продемонстрируют новинки на других кинособытиях. А Канны возобновят свою работу уже в 2021-м.