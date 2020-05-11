Каннский кинофестиваль отменили из-за пандемии коронавируса

Организаторы Каннского кинофестиваля приняли решение в этом году не проводить мероприятие из-за распространения коронавирусной болезни в мире.

Согласно указу президента Франции Эммануэля Макрона отменили все массовые мероприятия в стране до середины июля. Каннский кинофестиваль должен был состояться с 12 по 23 мая, однако организаторы решили отменить событие в эти даты и думали над новым временем проведения. Теперь стало известно, что нынешние Канны вообще не состоятся. Об этом сообщает издание The Variety.

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Организаторы кинофестиваля еще раньше отказались от идеи проводить его в онлайн-режиме и они не видят возможности его проведения в другое время.

Есть вероятность, что избранные фильмы покажут осенью на других кинофестивалях, в частности в Нью-Йорке, Лионе, Торонто и Венеции.

Список лент должны объявить в начале лета. Отмечается, что все киноработы, которые попадут в шорт-лист фестиваля, получат специальную отметку Cannes Official Selection ("Официально отобраны для Канн"). Это поможет им в дальнейшем по продюсированию проката.

По состоянию на 11 мая во Франции подтвердили 176 970 случаев заражения COVID-19. От коронавирусной болезни в стране умерли 26 380 человек. Удалось выздороветь 56 217 пациентам.