24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Каннский кинофестиваль отменили из-за пандемии коронавируса

- Читати новину українською
Каннский фестиваль в 2020 году отменили
Каннский фестиваль в 2020 году отменили / Instagram / @ festivaldecannes

Организаторы Каннского кинофестиваля приняли решение в этом году не проводить мероприятие из-за распространения коронавирусной болезни в мире.

Согласно указу президента Франции Эммануэля Макрона отменили все массовые мероприятия в стране до середины июля. Каннский кинофестиваль должен был состояться с 12 по 23 мая, однако организаторы решили отменить событие в эти даты и думали над новым временем проведения. Теперь стало известно, что нынешние Канны вообще не состоятся. Об этом сообщает издание The Variety.

Читайте также: Без Евровидения и Канн: какие мероприятия в мире и Украине отменили из-за коронавируса

Организаторы кинофестиваля еще раньше отказались от идеи проводить его в онлайн-режиме и они не видят возможности его проведения в другое время.

Есть вероятность, что избранные фильмы покажут осенью на других кинофестивалях, в частности в Нью-Йорке, Лионе, Торонто и Венеции.

Список лент должны объявить в начале лета. Отмечается, что все киноработы, которые попадут в шорт-лист фестиваля, получат специальную отметку Cannes Official Selection ("Официально отобраны для Канн"). Это поможет им в дальнейшем по продюсированию проката.

По состоянию на 11 мая во Франции подтвердили 176 970 случаев заражения COVID-19. От коронавирусной болезни в стране умерли 26 380 человек. Удалось выздороветь 56 217 пациентам.

Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус COVID-19 Каннский кинофестиваль Новости Франции Новости LifeStyle LifeStyle Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Маршруты для походов в горы в Украине: от новичков до профи
сегодня , 10:30 Маршруты для походов в горы в Украине: от новичков до профи
Настя Сукач
7 интересных фактов, которых вы не знали о Сальвадоре Дали
сегодня , 08:20 7 интересных фактов, которых вы не знали о Сальвадоре Дали
Наталія Печерська
8 новых украинских фильмов, которые можно легально смотреть онлайн
10 мая , 15:02 8 новых украинских фильмов, которые можно легально смотреть онлайн
Юлія Михайлова