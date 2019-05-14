Каннский кинофестиваль-2019: первые звездные гости в объективах папарацци

За считанные часы во Франции состоится торжественное открытие 72-го Каннского кинофестиваля. Но пока организаторы одного из самых громких светских событий года готовятся к церемонии, звездные гости друг за другом приезжают в Лазурный берег.

Весь мир в ожидании открытия ежегодного Каннского кинофестиваля, который в 2019 году будет продолжаться до 25 мая. Но не только организаторы готовятся к церемонии, но и звездные гости, которые заранее прибыли во Францию, чтобы подготовиться к эффектному вечернему выходу.

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Сейчас папарацци заметили первых звездных гостей в аэропорту Канн. В частности, в объектив журналистов попали Эмбер Хёрд, Джулианна Мур, Алессандра Амбросио, Селена Гомес и другие голливудские знаменитости. Кроме этого, по информации СМИ, в Каннах уже поселился и режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, который в 2019 году возглавит жюри кинофестиваля.

Кто из знаменитостей стал первыми гостями Каннского кинофестиваля-2019 – смотрите в фотоподборке журналистов LifeStyle 24.

Ева Лонгория с сыном Сантьяго

Селена Гомес

Эмбер Хёрд

Джулианна Мур

Алессандра Амбросио

Хлои Севиньи

Эль Феннинг

Что известно о Каннском фестивале?​

Это международный кинофестиваль, который проводится ежегодно в курортном городе Канны (Франция, Лазурный берег). Впервые его провели в 1939 году и с тех пор ежегодно в мае происходит одно из самых масштабных кинособытий мира. Фестиваль, в частности, входит в так называемую "Большую пятерку" (Big Five) самых престижных кинофестивалей (вместе с фестивалями в Венеции (Италия), Берлине (Германия), Санденсе (США) и Торонто (Канада). Около 35 тысяч специалистов из различных отраслей приезжают в Канны, чтобы оценить фильмы или получить награды.



Высшей наградой Каннского фестиваля является "Золотая пальмовая ветвь", а второй по рангу приз – "Гран-при". Что касается программы фестиваля, то в течение 10 дней происходят десятки показов, которые представлены в следующих категориях: главная конкурсная программа, программа "Особый взгляд", внеконкурсная программа, специальные показы, программа короткометражных кино и другие. Также ежегодно для Каннского фестиваля назначают нового главу жюри.