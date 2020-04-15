Каннский кинофестиваль 2020 перенесли на неопределенный срок

Согласно новому указу президента Франции Эмануэля Макрона, все мероприятия в стране к середине июля отменены. Теперь проведение Каннского фестиваля в июне-июле под угрозой, из-за чего организаторы отменили событие в эти даты и думают о новом времени проведения.

Постоянный рост числа жертв от COVID-19 во Франции и во всем мире заставил организаторов Каннского фестиваля пойти на такой шаг. Об этом сообщают на официальной странице Каннского фестиваля.

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После заявления президента Франции в понедельник, 13 апреля, мы вынуждены признать, что перенос 73-го Международного Каннского кинофестиваля на конец июня – начало июля, больше не является вариантом,

– заявили организаторы.

Добавим, что сначала ежегодное традиционное событие должно было состояться 12 – 23 мая. Но уже в марте было решено перенести фестиваль на июнь-июль этого года. В некоторых СМИ поговаривали, что запасной датой остается осень, но о ней организаторы молчали.

"Всем известно, что в отношении международной ситуации в сфере здравоохранения по-прежнему царит неопределенность. Мы надеемся, что сможем оперативно сообщить про формы, в которых будет проходить Каннский кинофестиваль 2020", – добавили в заявлении представители кінозаходу.

Но осенью для кинофестиваля тоже может возникнуть немало проблем: в сентябре событие, скорее всего, проводить не будут, потому что в мире уже будут проходить, по удачным прогнозам, кинофестивали в Венеции, Торонто и Сан-Себастьяне. В октябре до 15 числа в Каннах пройдет ежегодная выставка Mipcom, поэтому решится ли оргкомитет проводить его в конце октября – начале ноября – неизвестно, ведь на подготовку Каннского фестиваля нужен минимум один месяц.

По состоянию на 15 апреля во Франции зафиксировано 143 тысячи больных коронавирусом. Из них – 15 тысяч умерли и почти 29 тысяч выздоровели.