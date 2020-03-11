Каннский кинофестиваль отменят, если ситуация с коронавирусом не улучшится

Глава знаменитого Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр не исключает, что торжественное событие отменят из-за эпидемии коронавирус. Однако пока он не торопится делать официальных заявлений, ведь до кинособытия года остается 2 месяца.

Это впервые с начала вспышки коронавируса Пьер Лескюр прокомментировал ситуацию. В общении с журналистами французской газеты Le Figaro он заявил, что Каннский кинофестиваль отменят, если коронавирус эпидемия не утихнет к этому времени. Открытие события запланировано на 12 мая, поэтому организаторы премии имеют время, чтобы принять решение.

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"Мы остаемся достаточно оптимистичными в надежде, что пик эпидемии придется на конец марта и уже в апреле угрозы, как таковой, не будет. Но мы не забываем: если ситуация не улучшится, мы отменим все", – отметил Пьер Лескюр.

В течение недели во Франции журналисты несколько раз поднимали вопрос проведения Каннского кинофестиваля. Спекуляции по этой теме и заставили Пьера Лескюра дать первый комментарий. Также президент кинофестиваля добавил, что эксперты уже оценивают возможные убытки, ведь их не покрывает страховой полис. Страховка может помочь организаторам вернуть всего 2 из 32 миллионов евро.

Наш бюджет составляет 32 миллиона евро. Компания явно вела себя в беседе, как "охотники за головами", и мы, конечно, отказались от их предложения,

– добавил Пьер Лескюр.

И, чтобы не распространять панику среди сторонников кинофестиваля, президент Каннского фестиваля заверил читателей газеты, что на такие случаи у них фонд, который поможет избежать банкротства.

По последним данным журналистов, во Франции зафиксировано 1784 случаев заболевания коронавирус. Погибли 33 человека, что сделало страну вторым в рейтинге смертности от недуга в Европе. Первая ступень занимает Италия. Кроме этого, случаи заболевания коронавирус обнаружили в более 100 странах мира.