"Каньон дьявола" и киберпанк: Сергей Михалок выпустил клип на песню "Ронин"

Белорусский музыкант Сергей Михалок презентовал новый видеоклип на песню "Ронин", который войдет в сольный проект певца под названием DREZDEN. В сингле речь идет о японском самурае ронине, у которого уже нет чужой власти и он является свободным воином, который бродит по миру.

Новый видеоклип появился в YouTube 4 декабря.

DREZDEN – "РОНИН": смотреть видео онлайн

Режиссером видеоклипа стал украинский фотограф Сергей Сараханов, который вместе с Михалком и съемочной командой решили совместить тематику средневековой Японии с помощью украинских локаций и виртуальной реальности. Съемки клипа "Ронин" продолжались 3 дня и происходили в актерском каньоне, Николаевскаойя области, который местные еще часто называют Каньоном дьявола.

Идея клипа родилась после общения с Сергеем Михалком. Мы довольно много с ним разговаривали о значении слова Ронин. Понятное дело, что снимать историю о средневековой Японии было бы довольно сложно. Поэтому было принято решение двигаться по пути метафоры. Поскольку и Сергей, и я любим книги Нила Геймана, Нила Стивенсона, Филиппа Киндред Дика и других фантастов, описывающих эпоху киберпанка, было желание создать ретро-футуристический сюжет. И при этом – связать это с современным миром. Пазл сложился, когда пришла идея с виртуальной реальностью,

– поделился художник Сергей Сараханов.

Проект DREZDEN вызвал широкий резонанс еще в сентябре, когда Михалок впервые представил его публике. Только за три месяца официальный видеоклип одноименного сингла проекта собрал более миллиона просмотров, а вот аудиоверсия – более 40 тысяч.

Сергей Михалок презентовал клип "Ронин" / Ксюша Твердохлеб

"DREZDEN – это эклектичный сплав "The Cure", "Wolfsheim" и Алексея Вишни. Это переосмысление музыки Новой волны и "Neue Deutsche Welle" через 40 лет. Это поп-мейнстрим, который мгновенно заставит слушателя погрузится в мир литературных ребусов и философских текстов, которые умело обыгрываются музыкальными переходами. DREZDEN – это не "ретро" и "old school". Это "Yes Future", кибер-панк и "New School"! Это музыкальный аналог "метафизического реализма" Мамлеева. Это мир романов Филипа К. Дика и Уильяма Гибсона, проступившую сквозь декорации и наступил. А еще – это "Через тернии к звездам" и "Дети чугунных богов"", – так о своем новом музыкальном проекте откликается Сергей Михалок.

Сергей Михалок презентовал клип "Ронин" / Ксюша Твердохлеб

В проекте задействованы музыканты: Павел Величко (гитарист) и Денис Шуров (ударные), сын Сергея – Паша Михалок (клавиши) и известный белорусский бас-гитарист Алесь-Франтишек Мышкевич.